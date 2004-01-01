Партнерский материал: «АГРОДРОН» соберет данные о полях «АГРОТЕРРЫ»

Компания выбрала стартап во время акселерационного мероприятия Agro Pitch Day, организованного Фондом развития интернет-инициатив 5 апреля. На экспериментальной площадке разработчики будут совершенствовать «Агродрон» — комплекс для повышения урожайности и снижения затрат на производство. Он включает сбор данных о состоянии посевов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их последующую агрономическую интерпретацию.



Goldman Sachs прогнозирует, что к 2021 году сектор АПК станет вторым по величине в использовании дронов. По информации исследователей Gartner, прирост БПЛА по сравнению с 2016 годом составляет 30%, в общем объеме 7% приходится на агробизнес. Директор по инновациям «АгроТерры» Станислав Шишов считает, что рынок насыщен инструментами сбора данных и пора больше уделять внимания их обработке для принятия верных управленческих решений.





Директор АгроДронГрупп Дмитрий Рубин и директор по инновациям АгроТерры Станислав Шишов



«В «АгроТерре» пять лет назад оцифровали 100% полей и активно используют спутниковые технологии для мониторинга посевов. В хозяйствах есть квадрокоптеры, их удобно использовать для экспериментов. В ближайшие пару лет компания сосредоточится на анализе агропроизводственных данных. Для этого расширит и автоматизирует сбор информации о состоянии посевов, техники, выполнении технологических операций и параллельно внедрит программные решения для обработки и визуализации данных. «Агродрон» будет регулярно собирать информацию о развитии культур на экспериментальных полях и сравнивать их с историческими данными компании. Чтобы совершенствовать свои продукты разработчики сотрудничают с учеными из Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, Южнокорейского университета Dankook, Московского государственного университета и Российской академии наук. Этот подход совпадает с нашим — мы превращаем сельское хозяйство из интуитивного в прогнозируемое на основе научного подхода», — комментирует директор по инновациям «АгроТерры» Станислав Шишов.



В развитие информационных технологий для сельского хозяйства верит Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив. «Объем венчурных сделок AgroTech и смежных направлений в 2016 году на мировом рынке составил 3,2 млрд долларов. Российский AgroTech только начал развиваться и венчурные сделки пока единичны. Однако наши предприниматели создают конкурентные решения, внедрение которых может позитивно повлиять на эффективность агрокомпаний», — отметил Сергей Негодяев. Участники мероприятия считают, что стартапам для развития также важна инфраструктурная поддержка. Для промышленного выпуска продукта необходимо проводить первичные испытания и корректировать технологии с учетом собранной во время экспериментов информации.





Уборка пшеницы в курском подразделении АгроТерры



«АгроДронГрупп» разработал систему аналитики растений в 2015 году вместе с ведущими вузами страны. В первые годы собирали дрон под индивидуальные заказы. Сейчас решили развиваться в одной отрасли и выбрали сельское хозяйство. Генеральный директор компании Дмитрий Рубин объясняет почему: «Мы выбрали сельское хозяйство, так как в поле мы можем быть полезными не один раз в год, а постоянно — в течение всего производственного сезона. «Агродроны» могут помочь увеличить урожай на 15% и снизить расходы на 20%. Пролетая над полем, БПЛА составляет несколько видов электронных карт, которые показывают сорную растительность, рельеф, количество растений, величину и однородность всходов, количество биомассы и потребность в азоте. Эти данные автоматически обрабатывает система и сообщает пользователю об отклонениях. Быстрая реакция на выводы помогает защищаться от потерь и зарабатывать на больших площадях миллионы».

