Партнерский материал: Впервые за 10 лет «АгроТерра» начала сезон с Липецкой области

В связи с погодными условиями впервые за 10 лет старт сезона был не в Курской, а в Липецкой области. База технологических стандартов компании предусматривала такой погодный сценарий. Аграрии перестроили темп работ на ускоренный, заготовили и протравили семена, арендовали пневмоходы, приобрели дополнительные предпосевные культиваторы, бороны. Прогноз урожая культур промышленного и экспортного спроса, которые выращивает компания, сохраняется. Этот год будет отличаться от предыдущего углубленной работой с системами сбора, обработки данных и прогнозирования.



В единую аналитическую систему «АгроТерры» данные поступают с датчиков на технике, метеостанций, спутников, мобильных устройств, которые есть у специалистов по производству, директоров хозяйств и агроскаутов*. Платформа обрабатывает информацию с учетом исторической и рыночной перспектив, данных экспериментов по гибридам растений, систем удобрений и защиты, которые проводит Исследовательский центр компании. Работа с данными позволяет в режиме реального времени принимать решения о корректировках задач, прогнозировать урожайность в течение сезона, совершенствовать технологические инструкции и планировать операции следующих лет. Например, анализ данных прошлых лет позволил скорректировать нормы высева растений и методологию анализа эффективности гербицидной обработки.



«Как и всем аграриям в стране, нам было сложно войти в сезон, потому что погодные условия отличались от предыдущих лет. Для такой ситуации у нашей команды есть фраза: «Мы работаем в сельском хозяйстве, где каждый год случается то, чего не было в последние 10 лет». Лучшее, что можно делать в этих условиях, и мы это делаем: быть готовым к возможным сценариям развития событий и разрабатывать планы действий. Мы успешно прошли этапы создания производственной базы, объединения команды, стандартизации, необходимой автоматизации и сбора ключевых данных. В этом году концентрируемся на развитии аналитической базы. Сопоставляем исторические, экспериментальные, научные, экономические и другие данные. Мы верим, что эта работа дает нашей команде преимущество в виде гибкости и возможности быстрой координации всех подразделений под оптимальный сценарий в любых условиях», — прагматично говорит о будущем исполнительный директор растениеводческого бизнес-блока компании Валерий Редькин.



Первыми на поля «АгроТерры» в новом сезоне вышли главный специалист по производству Денис Пашков и тракторист Владимир Волчонков из хозяйства в Измалковском районе Липецкой области. Они внесли подкормку озимой пшеницы на первых 160 га земли и зафиксировали выполненные операции через «Планшет командира». В течение семи дней растениеводы из 32 хозяйств внесут удобрения на всех 1500 полях компании и сохранят детали этих операций в единой системе.





Денис Пашков, Измалково, АгроТерра

«Я пошел по пути моего дедушки и папы. Сам в сельском хозяйстве с 14 лет. Никогда не мог представить, что буду работать с планшетом и иметь моментальный доступ к базе знаний компании и истории всех операций, которые были на поле, на котором я сейчас стою. Мою компанию на агрорынке считают инновационной и каждый год здесь я узнаю что-то новое. Никто из соседей так не работает. С одной стороны — это тяжелее, потому что приходится постоянно учиться. С другой стороны, мне становится легче работать и те операции, которые раньше считались интуитивными, приобретают научное объяснение. Значит, успех можно повторить», — отзывается о своей работе в «АгроТерре» главный специалист по производству Денис Пашков.



По данным аналитического центра Министерства сельского хозяйства России, в прошлом сезоне растениеводы заработали на 193,4 млрд рублей больше за счет использования цифровых технологий. Консалтинговая компания PwC прогнозирует, что до 2025 года эффект от внедрения инструментов «интернета вещей» и «больших данных» в агросекторе страны составит 469 млрд рублей.

