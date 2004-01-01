Партнерский материал: Itella в России подвела итоги 2017 года и представила планы на 2018-й

Выручка группы компаний Posti, частью которой является Itella, в 2017 году составила 1 647 млн евро, что на 2,5% больше, чем в 2016 году, когда этот показатель был равен 1 608 млн евро. По словам Юсси Куутса, в 2017-м удалось удержать выручку Posti по всем бизнес-направлениям на уровне 2016 года, при этом выросла прибыль группы компаний в сегментах e-commerce и трансграничной торговли.



Выручка курьерской компании «Максипост», которая входит в ГК Itella, в 2017-м выросла более чем на 60%.



Выручка Itella в России по направлению авиа-, морских и железнодорожных перевозок в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016-м более чем на 40%, по направлениям автоперевозок и контрактной логистики незначительно снизилась.



В целом рост объема выручки Itella в России наблюдался в сегментах Fashion, FMCG food, «Электроника», «Фарма», Automotive, снижение — в сегментах DIY&Engineering и FMCG non-food.



В 2017 году было заключено 20 новых контрактов по направлению «Контрактная логистика» — выручка по ним составила 250 млн рублей. Средняя заполняемость складских площадей компании в Московском регионе увеличилась на 12% и достигла 89%, а в других регионах сохранилась на уровне 2016 года. Также было заключено 85 новых контрактов по направлению «Транспортная логистика» — выручка по ним составила 550 млн рублей.



В 2017 году выручка логистического оператора в Московском регионе выросла на 0,9%, в Северном регионе снизилась на 10,6%, в Восточном регионе — на 1%, в Южном регионе — на 12,2%.



По направлению e-commerce складская выручка Itella в России за 2017 год увеличилась на 55%. 66% от её объема пришлось на Московский регион, 34% — на другие регионы страны. За прошлый год компания обработала 2 204 600 заказов, что в два раза больше, чем в 2016-м. В числе новых клиентов оператора — сеть «Подружка», компания Canon, которые являются крупными игроками на российском рынке. В целом, за последние четыре года складская выручка оператора по направлению e-commerce выросла на 637%.



«Складская выручка по направлению e-commerce увеличивается вследствие роста количества обрабатываемых заказов клиентов, что в свою очередь связано с общим ростом рынка онлайн-торговли, которая всё активнее развивается в регионах», — отметил Дмитрий Лобанов.



Логистическому оператору в 2017 году удалось удержать показатель удовлетворенности клиентов на высоком уровне: индекс NPS составил 23%. В 2018 году компания планирует его дальнейшее увеличение.



Инвестиции Itella в России в клиентские проекты, IT-решения, проекты по техническому обслуживанию складов составили порядка 200 млн рублей. Согласно планам компании, в 2018 году на данные направления будет выделено еще 200 млн рублей.



В 2017 году Itella в России максимально оптимизировала все процессы по управлению собственным автопарком. Компания внедрила несколько управленческих решений, которые позволили перевести его в устойчивую прибыльную зону. Так, часть автомобилей использовалась по специальной бизнес-схеме, когда фиксированный объем перевозок осуществляется по установленной цене независимо от пробега транспорта в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге компания построила специальную схему загрузок, когда автомобили круглосуточно работают с минимальными простоями даже в праздничные и выходные дни. Кроме того, оператор оптимизировал схему подачи транспорта на различных маршрутах.



В конце 2017 года Itella в России начала активно внедрять систему отслеживания KPI в области транспортной логистики. Сейчас компания измеряет пять показателей по автоперевозкам, что позволяет ей более эффективно управлять как собственным, так и привлеченным транспортом.







В текущем году Itella в России продолжит развивать проект по управлению собственным автопарком. В августе-сентябре компания планирует пройти аудит и получить сертификат качества ISO9001 для транспортной деятельности.



«Мы стараемся непрерывно развиваться и прикладываем все усилия для того, чтобы наши клиенты получали сервис наивысшего уровня. Сертификация транспортных услуг не только увеличит лояльность наших заказчиков, но и позволит построить систему комплексных решений, которые приведут к еще большему росту бизнеса», — подчеркнул Алексей Подчуфаров.

