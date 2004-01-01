 Партнерский материал. CLAAS: Новые измерители влажности с датчиком плотности при заготовке сенажа, силоса, сена и соломы — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: Новые измерители влажности с датчиком плотности при заготовке сенажа, силоса, сена и соломы
Апрель 2018
В заготовке сенажа, силоса, сена и соломы решающую роль играет влажность, которая является основным критерием их качества. К новому сезону компания CLAAS выводит на рынок обновленную линейку измерительных приборов, которые помогут фермерам на месте и без других дополнительных сложных устройств определить влажность сенажа, сена и соломы в тюках и силоса в траншее
Фото: CLAAS

Одним из главных инновационных продуктов среди предлагаемых приборов является измеритель влажности с функцией автоматического определения плотности. При введении иглы прибора, например, в тюк датчик давления автоматически определяет плотность тюка. Устройство передает полученные данные в систему расчетов объема и веса, и показатели последнего рассчитываются в соответствии с плотностью тюка. Благодаря этому больше не требуется, как это происходило раньше, вручную вводить в систему показатели плотности, точность которых, зачастую, оставляла желать лучшего.

Внутренняя память устройства позволяет хранить до 1000 произведенных замеров. Накопленные данные быстро и удобно выгружаются через USB-порт, который также позволяет регулярно обновлять программное обеспечение измерительного прибора. Плотный резиновый зажим и прочный зонд обеспечивают долговременную эксплуатацию устройства даже при работе с тюками высокой плотности.

«Показатели содержания влаги являются критически важным параметром при заготовке и хранении сенажа, силоса, сена и соломы. Именно уровень влажности определяет качество заготовленного материала и условия его хранения», — рассказывает Заместитель генерального директора ООО КЛААС Восток Дирк Зеелиг.

Помимо этих измерителей влажности в ассортименте CLAAS есть и приборы влажности зерна.

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