Одним из главных инновационных продуктов среди предлагаемых приборов является измеритель влажности с функцией автоматического определения плотности. При введении иглы прибора, например, в тюк датчик давления автоматически определяет плотность тюка. Устройство передает полученные данные в систему расчетов объема и веса, и показатели последнего рассчитываются в соответствии с плотностью тюка. Благодаря этому больше не требуется, как это происходило раньше, вручную вводить в систему показатели плотности, точность которых, зачастую, оставляла желать лучшего.



Внутренняя память устройства позволяет хранить до 1000 произведенных замеров. Накопленные данные быстро и удобно выгружаются через USB-порт, который также позволяет регулярно обновлять программное обеспечение измерительного прибора. Плотный резиновый зажим и прочный зонд обеспечивают долговременную эксплуатацию устройства даже при работе с тюками высокой плотности.



«Показатели содержания влаги являются критически важным параметром при заготовке и хранении сенажа, силоса, сена и соломы. Именно уровень влажности определяет качество заготовленного материала и условия его хранения», — рассказывает Заместитель генерального директора ООО КЛААС Восток Дирк Зеелиг.



Помимо этих измерителей влажности в ассортименте CLAAS есть и приборы влажности зерна.

