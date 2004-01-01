 Партнерский материал: Каток Double SteelRunner увеличивает производительность дискового культиватора Carrier L/XL — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Каток Double SteelRunner увеличивает производительность дискового культиватора Carrier L/XL
Апрель 2018
Универсальный дисковый культиватор Carrier L/XL рабочей шириной от 4,25 до 6,25 м, доступен теперь с новой опцией — катком Double SteelRunner, который еще больше увеличивает производительность машины
Фото: Väderstad

Väderstad Carrier L/XL — прицепной дисковый культиватор с дисками диаметром 510 или 610 мм, с регулируемыми углами атаки. Универсальность культиватора позволяет сократить число проходов по полю, снижает стоимость машины на гектар и обеспечивает лучший старт для растения.

Эффективная реконсолидация

Новый регулируемый каток Double SteelRunner предлагает реконсолидацию на максимальной глубине.

«Double SteelRunner, который создает эффективную реконсолидацию и разрушение комков, это новый продукт в линейке других наших катков. «Благодаря конструкции катка, грунт быстрее высыхает, что позволяет фермеру более оперативно выходить в поле для следующей операции», — говорит Магнус Самуэльсон, концепт-девелопер в Väderstad. — Более того, открытая конструкция катка ведет к хорошему дроблению и измельчению почвы, при минимальном тяговом усилии».

Carrier L/XL 425-625 может быть оснащен новым катком Double SteelRunner с начала 2018 года

Carrier L/XL 425−625 может быть оснащен новым катком Double SteelRunner с начала 2018 года.

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