Партнерский материал: Каток Double SteelRunner увеличивает производительность дискового культиватора Carrier L/XL

Väderstad Carrier L/XL — прицепной дисковый культиватор с дисками диаметром 510 или 610 мм, с регулируемыми углами атаки. Универсальность культиватора позволяет сократить число проходов по полю, снижает стоимость машины на гектар и обеспечивает лучший старт для растения.



Эффективная реконсолидация

Новый регулируемый каток Double SteelRunner предлагает реконсолидацию на максимальной глубине.



«Double SteelRunner, который создает эффективную реконсолидацию и разрушение комков, это новый продукт в линейке других наших катков. «Благодаря конструкции катка, грунт быстрее высыхает, что позволяет фермеру более оперативно выходить в поле для следующей операции», — говорит Магнус Самуэльсон, концепт-девелопер в Väderstad. — Более того, открытая конструкция катка ведет к хорошему дроблению и измельчению почвы, при минимальном тяговом усилии».







Carrier L/XL 425−625 может быть оснащен новым катком Double SteelRunner с начала 2018 года.

