Партнерский материал: Дни Российское Грибоводства

23−24 апреля в московском Аzimut Отель Олимпик Москва пройдет главный ежегодный форум российской грибной индустрии. Его организует журнал «Школа грибоводства», ведущее российское издание для специалистов грибного бизнеса.



Производство шампиньонов и вешенок в нашей стране за последние 3 года увеличилось в 3 раза. В 2017 году россияне съели 30 000 тонн российских культивируемых грибов. После запуска строящихся сейчас новых ферм в 2020 году отечественная грибная индустрия сможет ежегодно выращивать 80 000 тонн полезных и вкусных шампиньонов, вешенок, опят и шиитаке.



Такие высокие темпы роста грибной индустрии вызваны благоприятной ситуацией на отечественном рынке и возможностью импортозамещения иностранной грибной продукции. Но в то же время стремительное развитие грибоводства может замедлиться из-за дефицита качественного отечественного сырья и специалистов, а также из-за переполнения существующих каналов продаж свежих грибов.



- Как обеспечить свое производство всем необходимым для круглогодичного получения самых высоких урожаев грибов?



- Какие формы поддержки окажет грибоводам государство?



- Какая грибная продукция будет пользоваться особым спросом у покупателей в ближайшие годы?



- Смогут ли шампиньоны и вешенки полностью заменить белые грибы и грузди на столах россиян?



Обо всем этом и многом другом расскажут российские и зарубежные эксперты и специалисты на Конференции «Российское грибоводство: вызовы и возможности стремительного роста».



А на Выставке «Производство, переработка и упаковка грибов» будет представлено оборудование и материалы для грибного бизнеса от 30 компаний из России, Бельгии, Венгрии, Голландии, Китая, Польши, Турции и Франции.



Дни Российского Грибоводства- 2018 подведут итоги развития индустрии в прошлом году. Будут вручены награды лучшим российским производителям грибов 2017 года.



www.gribovod.ru



www.dnirosgribovodstva.ru





