Партнерский материал: Деловой завтрак для финансовых директоров агробизнеса

Агросектор — одна из немногих отраслей российской экономики, которая очевидно выиграла от введения санкций в отношении западной продукции и политики России на импортозамещение. Однако вопросы повышения эффективности бизнеса в отрасли, привлечения инвестиций, поиска новых направлений развития и новых рынков сбыта по-прежнему актуальны для компаний отрасли. На деловом завтраке для финансовых директоров агробизнеса будут обсуждаться как макроэкономические тенденции, влияющие на отрасль, так и кейсы компаний, которые ищут новые пути для развития и повышения эффективности без потери доходности.



Ключевые темы:

— Основные тенденции в отрасли в среднесрочной перспективе



— Как повысить эффективность управления финансами в компаниях агробизнеса



— Как курс на импортозамещение влияет на эффективность работы компаний агробизнеса и как минимизировать потери в случае прекращения санкций



— Как повысить эффективность бизнеса без потери нормы доходности



— Привлечение инвесторов в компании отрасли: проблемы и перспективы



— Как повлияли на бизнес налоговые инициативы ФНС



—Как сделки M&A в агросекторе влияют на ситуацию в отрасли



Подробнее: https://goo.gl/KCzjFz

