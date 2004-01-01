 Партнерский материал: Деловой завтрак для финансовых директоров агробизнеса — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Деловой завтрак для финансовых директоров агробизнеса
Апрель 2018
Время проведения: 17 мая 2018 года. Место проведения: г. Москва, Хилтон Ленинградская, ул. Каланчевская, д. 21/40. Организаторы: группа Просперити Медиа и портал CFO-Russia
Фото: CFO-Russia

Агросектор — одна из немногих отраслей российской экономики, которая очевидно выиграла от введения санкций в отношении западной продукции и политики России на импортозамещение. Однако вопросы повышения эффективности бизнеса в отрасли, привлечения инвестиций, поиска новых направлений развития и новых рынков сбыта по-прежнему актуальны для компаний отрасли. На деловом завтраке для финансовых директоров агробизнеса будут обсуждаться как макроэкономические тенденции, влияющие на отрасль, так и кейсы компаний, которые ищут новые пути для развития и повышения эффективности без потери доходности.

Ключевые темы:

— Основные тенденции в отрасли в среднесрочной перспективе

— Как повысить эффективность управления финансами в компаниях агробизнеса

— Как курс на импортозамещение влияет на эффективность работы компаний агробизнеса и как минимизировать потери в случае прекращения санкций

— Как повысить эффективность бизнеса без потери нормы доходности

— Привлечение инвесторов в компании отрасли: проблемы и перспективы

— Как повлияли на бизнес налоговые инициативы ФНС

—Как сделки M&A в агросекторе влияют на ситуацию в отрасли

Подробнее: https://goo.gl/KCzjFz

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