Партнерский материал: Dressta расширяет присутствие в России совместно с «Ферронордик Машины»

В 2016 году «Ферронордик Машины» заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Люгонг Дресста Машинери» (LiuGong Dressta Machinery), согласно которому «Ферронордик Машины» получила статус официального дистрибьютора бульдозеров и трубоукладчиков, выпускаемых под брендом Dressta, по всей России. Новое сотрудничество добавило в ассортимент компании «Ферронордик Машины» весь ряд гусеничных бульдозеров и трубоукладчиков, которые отличаются высокой производительностью, долговечностью и универсальностью.



Крупные, средние и компактные бульдозеры Dressta — последнее достижение в сфере землеройной техники с широким спектром применения. Техника предназначена для работ в самых разных отраслях народного хозяйства: от нефте- и газодобычи, дорожного строительства, горнорудной промышленности до работы на полигонах ТБО и в лесной промышленности. Кроме того, в модельном ряде марки Dressta присутствует техника, оборудованная двигателями и силовыми передачами для работ в экстремально холодных условиях. Они более прочные, надежные и простые в обслуживании. Техника приспособлена для работы в любых российских климатических зонах, в том числе и на значительно удаленных площадках.



«Компания «Ферронордик Машины», обладающая большим опытом работы на рынке строительных машин и реальным потенциалом по послепродажному сопровождению техники, осуществляет эксклюзивные продажи на территории всей России полной линейки гусеничных бульдозеров и трубоукладчиков Dressta, а также запасных частей к ним, а также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Это опытная команда профессионалов, как в области продаж техники, так и послепродажного обслуживания, включающая в себя большое подразделение полностью обученных и хорошо оснащенных сервисных специалистов. Они имеют огромный опыт работы в сфере строительных машин, и мы очень плотно с ними работаем уже довольно продолжительное время.



В этом году мы отмечаем 70-летний юбилей Dressta. Наши, вместе с «Ферронордик Машины», цели и взгляды на отрасль очень схожи, и мы можем с уверенностью сказать, что такая совместная работа приносит пользу нашим клиентам в России», — отмечает директор по продажам техники Dressta в России Веслав Якубик.



В 2018 компания «Ферронордик Машины» уже расширила свое присутствие на Дальнем Востоке, благодаря отгрузке бульдозера польского производства фирмы Dressta компании «Смарт». Строительство в Дальневосточном регионе имеет ряд



особенностей: тяжёлые климатические условия, сильно пересечённый рельеф, многолетнемерзлые и скальные породы, высокая сейсмоактивность и криогенные процессы, отсутствие развитой транспортной и промышленной инфраструктуры. Поэтому компания представила клиенту комплексное предложение по техническому оснащению, которое идеально подошло для работ в суровых климатических условиях. Операторы компании «Смарт» уже успели оценить комфортность бульдозера марки Dressta, простоту обслуживания и прекрасные ходовые качества. В планах «Смарта» — расширение технического парка и приобретение дополнительных единиц техники марки Dressta.



«Вместе с Dressta мы предлагаем структурированный подход в расширении географии присутствия бренда на российском рынке, расширении клиентской базы и повышении стандартов обслуживания. Опыт работы Ферронордик на всей территории России, европейские стандарты сервиса и широкая сеть сервисно-торговых точек позволяют предоставлять клиентам надежную технику Dressta в сочетании с высоким качеством обслуживания. А благодаря широкому ассортименту техники Dressta мы создаем комплексные решения, способные удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов в России», — комментирует партнерство Владимир Городчиков, директор бренда Dressta в Ферронордик Машины.

