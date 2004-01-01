Передовые технологии повышают гибкость производства: KWS инвестирует значительную сумму в расширение производства семян сахарной свеклы. Кроме всех прочих преимуществ, инвестиции позволят компании KWS удовлетворить потребности клиентов и ответить на запросы рынка, которые в последние годы становятся все более индивидуальными. Инвестируя в развитие данного направления, всегда считавшегося одним из основных для компании KWS, мы выражаем абсолютную уверенность в его успехе.
— KWS инвестирует более 40 миллионов евро в производство семян сахарной свеклы.
— Объемы производства на основной площадке в г. Айнбек значительно увеличатся.
— Производство семян будет точнее соответствовать потребностям отдельных клиентов.
— Новейшие технологии обеспечат ускорение производственного цикла и повысят его экологичность.
Компания KWS производит семена более чем 350 различных гибридов сахарной свеклы, которые поставляются в 38 стран мира, однако на фоне роста мирового спроса производственные возможности KWS достигли своего предела. Вот некоторые причины такой ситуации:
— расширение коммерческой деятельности KWS на всех основных рынках сахарной свеклы;
— активный рост посевных площадей сахарной свеклы в Евросоюзе и Восточной Европе;
— высокая производительность гибридов KWS и вызванный этим рост спроса на нашу продукцию.
Изменение потребностей клиентов и конъюнктуры рынка сахарной свеклы требует от производителя семян более гибкого подхода к работе — простого увеличения объемов производства уже недостаточно.
На рынках сахарной свеклы усилилась сегментация. Распространение различных болезней сахарной свеклы обусловило спрос на полирезистентные гибриды и различные варианты протравок. Чтобы учесть все эти аспекты, мы стали производить более мелкие партии семян, но в большем количестве. Однако с увеличением количества партий возросли затраты времени на подготовку и настройку оборудования. В дальнейшем затраты времени будут только расти, особенно при дражировании мелких партий семян, их обработке новыми действующими веществами (например, биопрепаратами), и упаковке.
После запуска новых мощностей компания KWS сможет производить мелкие партии семян с минимальными перерывами в производственном процессе. При необходимости обработка различных партий может осуществляться одновременно без их смешения, что особенно важно на фоне предстоящего запуска новой линейки CONVISO® SMART. Гибриды CONVISO® SMART — это линейка инновационных продуктов KWS, которые обладают устойчивостью к гербициду-ингибитору ацетолактатсинтазы CONVISO® ONE, разработанному компанией Bayer. Ожидается, что в недалеком будущем технология CONVISO® SMART займет значительную долю всех мировых поставок семян сахарной свеклы.
Увеличение объемов и повышение гибкости производства — это далеко не единственные преимущества, которые дает компании KWS этот масштабный проект развития. Новая система подработки семян (использования многоярусных стеллажей для хранения и подготовки семян к подработке) практически полностью устранит необходимость в уборке помещений. На производстве используются оборудование с функцией самостоятельной или легкой очистки, а также дозирующие устройства, обеспечивающие высокую точность расхода действующих веществ. Кроме того, новый проект значительно повысит энергоэффективность всего предприятия.
Этап 1
Строительство нового логистического центра и складского комплекса повышенной вместимости.
Этап 2 и 3
Переоборудование существующего склада в цех обработки и упаковки семян. Запуск нового цеха запланирован на весну 2019 года.
Этап 4
Строительство дополнительного цеха дражирования семян. Завершение строительства ожидается весной 2020 года.