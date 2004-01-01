Партнерский материал: Проблемы ветеринарии

23−25 апреля 2018 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, проходит VIII Международный ветеринарный конгресс, серебряным спонсором которого выступила Группа компаний «МЕГАМИКС». В центральном ветеринарном мероприятии в этом году участвует около 2000 посетителей из 30 стран мира.



Открыли Международный ветеринарный конгресс исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюхов, заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов и другие высокопоставленные лица.



Проблемы ветеринарии, ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства, передовые технологии для промышленного птицеводства, вопросы воспроизводства аквакультуры обсуждали на конференциях и круглых столах в рамках Ветконгресса.



«На конгрессе был представлен первый комплексный противовирусный и антибактериальный препарат. Это первая заявка на победу. По словам докладчика, препарат борется и с бактериями-стафилококками, с ними, как правило, очень сложно бороться. Интересно, как он себя покажет на практике при лечении птицы и свиней», — комментирует заместитель генерального директора «МЕГАМИКС» Максим Голосов.



ГК «МЕГАМИКС» посетил конгресс с ярким оригинальным стендом. Ведущие ветеринарные врачи, специалисты по кормлению и содержанию животных общались с партнерами и консультировали потенциальных клиентов. Отмечено большое внимание посетителей конгресса к новым разработкам компании, таким как суперпрестартер MEGAPIG для поросят, стартер для телят «МегаСтарт Норис» и дренч-напиток LifeMix как профилактика родильного пареза у КРС.

