 Партнерский материал. CLAAS: Новая пленка для Rollant Uniwrap обеспечивает высокую надежность упаковки и качество силоса — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: Новая пленка для Rollant Uniwrap обеспечивает высокую надежность упаковки и качество силоса
Май 2018
Вслед за появлением нового модельного ряда рулонных пресс-подборщиков ROLLANT 400 UNIWRAP с инновационной системой обмотки сеткой или пленкой компания CLAAS представляет уникальный сверхтонкий материал COATEX для обмотки заготавливаемой силосной массы
Фото: CLAAS

Весь рабочий процесс при использовании новой пленки ничем не отличается от обычной обертки рулонов с применением сетки, кроме, собственно, оберточного материала. Как только рулон в камере достигает необходимого размера, он автоматически обматывается пленкой COATEX в восемь слоев. В отличие от процесса обмотки сеткой, слои пленки на несколько сантиметров выходят за боковые края рулона. Это позволяет в последующем накладывать меньше слоев и обеспечивает защиту краев рулона. Новая система также упрощает трудоемкий процесс разделения сетки и пленки при распаковке. К этому можно добавить более простой и эффективный процесс утилизацации упаковочных материалов от тюков.

К дополнительным практическим преимуществом пленки COATEX относится сверхнадежный процесс обмотки. Рулоны формируются с высокой плотностью, одним из результатов чего становится улучшенная форма готового тюка. Таким образом появляются дополнительные преимущества при транспортировке и складировании. Еще более быстрая и эффективная воздухонепронизаемая упаковка способствует улучшению процесса силосования с последующим получением высококачественной кормовой массы для скота.

В зависимости от модели пресс-подборщика и типа заготавливаемого кормового материала, например, сенажа или влажного силоса, используется один из двух видов пленки COATEX, толщиною 20 мкм или 17 мкм. При одинаковой ширине в 1 400 мм длина пленки в первом случае составляет 1 750 м, а во втором — 2 000 м.

Пленка COATEX дополняет существующий ассортимент упаковочных материалов, включающих сетку ROLLATEX и пленку WRAPEX.

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