Конференция открылась с обхода участниками выставочной экспозиции, на которой были представлены продукты и решения партнеров мероприятия. В ходе осмотра стендов Игорь Сергеевич Козубенко, директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ, и Евгений Анатольевич Корчевой, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, дали блиц-интервью, в которых очертили контуры проблем, с которыми сегодня имеет дело сельскохозяйственная отрасль.



Цифровая трансформация сельского хозяйства

В первый день работы форума центральным событием стало пленарное заседание, на котором выступили основные докладчики, задавшие рабочий ритм мероприятия. По складывающейся традиции, заседание открыло выступление Игоря Козубенко, который рассказал участникам Конференции, какая работа была проведена его Департаментом за прошедший год. Докладчик также уделил особое внимание болевым точкам отрасли, в числе которых была названа проблема нехватки квалифицированных ИТ-кадров. Как выяснилось в ходе работы форума, эта проблема волнует многих представителей АПК, и она не раз поднималась в ходе импровизированных дискуссий, возникавших на коротких сессиях вопросов-ответов. Игорь Козубенко также представил вниманию аудитории две новые концепции, прорабатываемые Минсельхозом России, — «Эффективный гектар» и «Эффективное животноводство и птицеводство».



Евгений Корчевой в своем выступлении обратил внимание участников форума на тот факт, что за последние годы Минпромторгом была проведена колоссальная работа, в результате которой уже сегодня мы смогли перешагнуть 50-процентный рубеж по наличию в хозяйствах отечественной техники. Целевым показателем на 2030 является отметка в 80%. При этом ожидается, что к 2024 году примерно половина российской сельскохозяйственной техники будет экспортироваться в 60 стран мира.



Пожалуй, наибольший отклик у присутствующих на форуме аграриев, вызвал доклад Владимира Казеко, начальника отдела информационных технологий Россельхознадзора, посвященный электронной ветеринарной сертификации. Как известно, с 1 июля 2018 года, согласно требованиям 243-ФЗ, ветеринарная сертификация всех сельскохозяйственных продуктов животного происхождения должна будет осуществляться только в электронном виде и фиксироваться в системе ФГИС «Меркурий».



От лица стратегического партнера нашего мероприятия, Фирмы «1С», на пленарной сессии выступил Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям. Отметив, что компании исполняется в этом году 30 лет, он подчеркнул, что программное обеспечение «1С» может обеспечивать управление полным циклом агробизнеса — «от поля и до прилавка».



Завершило работу пленарного заседания выступление Алексея Соловьева, технического директора компании Schneider Electric, нашего золотого партнера. Докладчик рассказал о современных тенденциях в строительстве и эксплуатации ЦОДов, а также представил участникам форума идеологию EcoStruxure.



ИТ в управлении агропромышленным холдингом

Первая сессия была посвящена рассмотрению ИТ-инструментария, обеспечивающего управление агропромышленным холдингом.



Как и на первой конференции, большой интерес у аудитории вызвал доклад Владислава Беляева, директора по ИТ одного из флагманов отрасли — ПАО «Группа Черкизово». Его выступление вызвало дискуссию об экономической эффективности ИТ, в ходе которой представитель «Группы Черкизово» заметил, что главный бонус, который приобретает предприятие с переходом на цифру, — это не экономия, а сокращение персонала и резкое повышение качества продукции, обеспечивающее ему конкурентные преимущества.



Хотелось бы также отметим визионерский (в хорошем смысле этого термина) доклад Алексея Газизова, директора Департамент ИТ «АгроПромкомплектация». Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль завершила «аналоговую эру», а цифра обеспечит ему рывок в эффективности и откроет дорогу «второй зеленой революции».



Конечно же, большой интерес у аграриев вызвали и доклады, в которых излагались практические примеры перехода предприятий на цифровые рельсы.







Точное земледелие и Agro IoT

Завершила первый день работы Конференции сессия, посвященная вопросам точного земледелия и проблемам, связанным с развитием в АПК технологии Интернета вещей.



Будущее сельскохозяйственной отрасли немного приоткрылось в докладе Александра Сорокина, генерального директора ГК «АГРОштурман». Он рассказал о возможности использования систем параллельного вождения для управления парком техники.



Не меньшее количество заинтересованных вопросов из зала вызвал и последний доклад первого дня работы Конференции, с которым выступила Асие Заика, руководитель ИТ-направления ОАО АПФ «Фанагория». Она рассказала об особенностях цифровизации сельского хозяйства в виноградарстве.



Автоматизация в сельском хозяйстве

Второй день работы форума начался с сессии, на которой были рассмотрены классические вопросы автоматизации в агропромышленной отрасли.



Первый доклад Дениса Усанова, директора ООО «АНТ», был посвящен вопросам аудита на предприятиях растениеводства. Возвращаясь к дискуссии о кадрах, развернувшейся в первый день работы Конференции, выступающий с сожалением констатировал, что на сегодня в секторе АПК практически отсутствует такой важный тип специалиста, как «агро-аналитик», — российские вузы не готовят работников по этому профилю.



Александр Новиков, главный конструктор проектов АО «Российские космические системы», обратился к представителям аграрного сектора с предложением формировать запросы к космической отрасли, занимающейся дистанционным зондированием Земли, чтобы разработчики новых спутников могли уже сегодня закладывать в космические аппараты будущего именно те функциональные возможности, которые в реальности нужны агропредприятиям.



Одна из самых необычных тем — контроль за состоянием опылителей (пчел и шмелей) — была представлена в докладе Максима Денисова, гендиректора ООО «Пчелиный дом». К большой радости аграриев, он объявил о возможности запуска бесплатных пилотных проектов на предприятиях АПК.



Автоматизация в пищевой промышленности

На сессии «пищевиков» были и яркие выступления докладчиков, и жаркая дискуссия, в которой участвовали присутствующие на заседании аграрии и представители ИТ.



Так, например, в ходе своего выступления Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального Союза Мясопереработчиков, вернулась в проблеме ветсертификации, о которой много говорилось на первом дне форума. Ее обсуждение вылилось в дискуссию, в ходе которой представители российского АПК высказали множество грамотных суждений о том, как можно было бы избежать ненужного шока при запуске системы «Меркурий».



Наталья Лазукина, руководитель проектов Сеть гипермаркетов «Глобус», завершавшая своим докладом сессию «пищевиков», очень четко сформулировала один из главных принципов внедрения ERP: «Не бывает полноценного и успешного внедрения ERP-системы на производстве без изменения самих бизнес-процессов предприятия».



Сельскохозяйственная техника

В заключительной сессии слово было предоставлено производителям тракторов.



С первым докладом выступил Александр Титов, директор по развитию ООО «НПО «Сварог». Он рассказал об инновационной разработке — сельскохозяйственном тракторе для точного земледелия, который настолько напичкан современной электроникой, что больше напоминает самолет, чем традиционный трактор. Судя по живой реакции зала, данная разработка вызвала неподдельный интерес у большинства аграриев.



Не меньшее внимание привлек к себе и второй докладчик — Михаил Лебедев, главный конструктор АО «Петербургский тракторный завод». Он представил вниманию участников форума новое поколение «умных тракторов» под привычным брендом «Кировец». Правда, много вопросов вызвал тот факт, что вся электроника, которой оснащены эти флагманы нашей индустрии, оказалась импортного происхождения.



Итоги работы форума

На подведении итогов на правах организатора форума слово взял Дмитрий Корешков, заместитель генерального директора Издательского дома «Коннект».



Он обратился со словами благодарности ко всем участникам Конференции и предложил вниманию аудитории предварительный анализ данных опроса, который проводили сотрудники ИД «Коннект».



Затем Дмитрий Корешков подвел краткие итоги работы форума и огласил список лучших докладчиков, которых выбирали сами участники Конференции.



Лучшим докладчиком первой сессии был признан Владислав Беляев, директор по ИТ ПАО «Группа Черкизово». На второй сессии первое место завоевал Дмитрий Балтин, директор по ИТ АО «АГРОХОЛДИНГ ИСТРА». Федора Кашлева, бизнес-аналитика Департамента по развитию направления Агро ООО «Агро-Инвест», назвали лучшим докладчиком третьей сессии. На четвертой сессии первое место получил Олег Чистяков, региональный представитель EPLAN. Лучшим докладчиком пятой сессии стал Михаил Лебедев, главный конструктор АО «Петербургский тракторный завод».

