Это произойдет благодаря помощи компании Cargill, которая пожертвует 150 тыс. долларов США на строительство нового научного центра, поскольку заинтересована в производстве безопасного для здоровья и экологии продовольствия.



Объект площадью 4 200 квадратных футов будет расположен на территории Университета Арканзаса и называться научно-исследовательский центр птицеводства Cargill.



«Поскольку потребители все больше проявляют интерес к качеству продуктов, которые они едят, для птицеводческой отрасли все более важным становится поиск способов сохранения здоровья птицы экологичными методами», — говорит Марк Кокран из отдела Сельского хозяйства Университета Арканзаса. «Мы очень благодарны за это щедрое пожертвование от Cargill, которое даст нашим ученым с мировым именем продвигать свои научные разработки в области профилактики заболеваний у домашней птицы».



«Cargill рада поддержать работу, выполняемую Отделом сельского хозяйства», — сказал д-р Брайан Ваумин, представитель компании Cargill в штате Арканзас. «Наша цель — постоянно работать над сокращением использования антибиотиков в животноводстве, и работа, которая будет проводиться на этом новом объекте, необходима для достижения этой цели. Мы гордимся тем, что являемся частью этих усилий «.



По мнению генерального директора компании FeedLand Group Петра Канардова в России еще недостаточно уделяется внимания проблеме бесконтрольного использования антибиотиков в животноводстве. «В основном, всю информацию об альтернативных методах борьбы с патогенной микрофлорой мы получаем от наших западных коллег. В первую очередь это связано, что именно в ЕС более 10 лет назад было запрещено использование кормовых антибиотиков и их промышленность вынуждена была искать новые и эффективные средства борьбы с патогенными бактериями. Исходя из той информации, которой теперь владеет отрасль — наиболее эффективными и безопасными средствами контроля болезнетворных бактерий были признаны эубиотические препараты включающее в себя пробиотики, органические кислоты и соли. Грамотно подобранное сочетание таких кормовых добавок, наряду с поддержанием приемлемого санитарного состояния предприятия и жесткого контроля входящего сырья позволяет полностью отказаться от использования антибиотиков, при этом снизив себестоимость производимой продукции, в том числе за счет экономии на закупках ветеринарных препаратов», считает эксперт.

