Так, именно при уборке поля с высокой урожайностью расход топлива в расчете на один гектар у TUCANO 580 оказался в три раза ниже, чем при уборке пшеницы низкой урожайности.



В частности, испытания комбайнов CLAAS проводились в Брянской и Калужской областях. Для уборки пшеницы использовалась жатка MAXFLEX 930 с шириной захвата 9,3 м, при этом урожайность на полях хозяйств, где велись данные работы, отличалась в три раза: 60,0 ц/га — в Брянской области и 19,0 — в Калужской. Расход топлива 16 л/га был зафиксирован при уборке пшеницы на поле с низкой урожайностью в Калужской области, при этом средняя скорость работы комбайна TUCANO 580 оставалась практически такой же, как и на уборке пшеницы в Брянской области. Расход топлива в Брянской области, напротив, составил всего 5,5 л/га. Как поясняют эксперты CLAAS, уборка поля с низкой урожайностью зачастую связана с неоднородным хлебостоем, большим количеством зеленой массы сорных растений, что сильно перегружает обмолот и сепарацию зерна, а также с большими энергозатратами на ее измельчение соломоизмельчителем комбайна. На обоих полях влажность зерна при уборке пшеницы составляла 18%, потери зерна и в том, и в другом случае не превысили 1%.



В качестве рекомендаций по настройкам приставок эксперты CLAAS обращают внимание на то, что главным требованием здесь является равномерность подачи материала к наклонному транспортеру и его распределение по ширине. Неравномерный поток массы зерна временно перегружает молотилку, ухудшая ее работу. Также неравномерная нагрузка на дизельный двигатель приводит к значительному повышению расхода топлива на обмолоте. В этом случае практически невозможно достичь качественного вымолота. На равномерность подачи материала к молотилке влияет и степень натяжения цепей наклонного транспортера, настройка консульного шнека жатки и непосредственно подающего мотовила, поэтому рекомендуется ежедневно контролировать данные параметры.



В целом, специалисты компании CLAAS подчеркивают, что ориентация лишь на стандартные настройки комбайна без учета индивидуальной специфики конкретного региона, поля, текущих климатических условий не позволит в полной мере реализовать заложенный производителем потенциал машины, а это приводит к упущенной выгоде и снижению рентабельности работы техники.

