Участниками мероприятия стали представители более 40 ведущих предприятий животноводческой отрасли России.



С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров компании «Коудайс МКорма» М. Сазонов, который поблагодарил участников за проявленный интерес к мероприятию. В рамках первого дня программы конференции обсуждался широкий круг вопросов, включая тенденции на мировом и российском рынке животного белка, ситуацию на мировом рынке кормового сырья. Генеральный директор Национального Союза свиноводов Ю. Ковалев обозначил тренды развития свиноводческой отрасли в 2017 году, предложив прогноз развития в новых реалиях в 2018 — 2020 гг.







В ходе второго дня работы конференции были затронуты вопросы влияния современной генетики на общую рентабельность производства, подходы к снижению использования антибиотиков в животноводстве. Ведущий технолог по свиноводству Royal De Heus Х. Хондерд продемонстрировал динамику потребления корма поросёнком до отъёма, а главный технолог по свиноводству компании «Коудайс МКорма» М. Шкатов раскрыл особенности экономики откорма свиней.



Программу мероприятия продолжил руководитель международного птицеводческого отдела Royal De Heus Дж. Оудэ Элферинк, рассказавший об инновациях в кормлении и технологии выращивания птицы. Ведущий ветеринарный врач по птицеводству Royal De Heus Б. Гмуца раскрыл секреты успеха производства продукции без использования антибиотиков; директор по производству «Коудайс МКорма» Ю. Кочнев обозначил особенности производства престартера на заводе НПАО «Де Хёс», а специалист по птицеводству Н. Маркелова представила преимущества использования данного продукта.







Презентации спикеров вызвали живой интерес участников, став почвой для плодотворных дискуссий, которые продолжились на полях конференции в неформальной обстановке. Участники мероприятия высоко оценили информативную деловую и насыщенную культурную программы мероприятия. Компания «Коудайс МКорма» благодарит спикеров и партнеров конференции за активное участие!

