«Данный механизм повысит эффективность аграрного бизнеса, снизив кредитную нагрузку на фермеров», — отмечает представитель министерства. Постановление позволит участникам рынка приобрести несколько тысяч агромашин.



По программе уже работают ведущие банки страны. Кредиты можно получить на срок до пяти лет под приобретение как сельскохозяйственной, так и другой техники. Условия кредитования следующие:



- ставка — 5% годовых в рублях;



- заемщик — любое лицо: юридическое, физическое, индивидуальный предприниматель;



- техника выпущена в обращение на территории России не ранее года, предшествовавшего году ее реализации, и ранее не эксплуатировалась.



Механизм новой меры поддержки прост и удобен. Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с Минпромторгом России, и оформить льготный кредитный договор на приобретение техники. Все бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.



Новой мере господдержки необходимо время, чтобы заработать на полную мощность, говорит директор департамента маркетинга Ростсельмаша Прохор Дармов. «Но, несомненно, результаты ее реализации не заставят себя долго ждать», — комментирует он.



Уже сейчас аграрии начинают активно использовать льготное кредитование по линии Минпромторга России для приобретения комбайнов, тракторов и другой продукции производства «Ростсельмаш». «Главная задача компании — обеспечить аграриев высокопроизводительной и эффективной техникой для сельхозработ. Я считаю, что Минпромторг предоставляет им очень интересные условия для обновления машинно-тракторных парков. Ведь помимо скидок от производителя техники, они имеют возможность пользоваться льготными кредитами», — отмечает Дармов.

