VMS™ V300 помогает фермерам, делая их менее зависимыми от неопределенностей рынка труда в будущем и ставя их в авангард в борьбе за благополучие животных и продовольственную безопасность. Робот-дояр® VMS™ V300 обеспечит рентабельность производства молока не только сегодня, но и для будущих поколений.



«Будучи лидерами рынка, мы несем определенные обязательства и имеем возможность вносить свой весомый вклад в улучшение технологии молочного животноводства во всех частях света. Наша непосредственная цель — это помочь фермерам, облегчить их жизнь с ее повседневными вызовами. Конструкция нового робота-дояра® VMS™ V300 разработана для фермеров с учетом стоящих перед ними задачами, что позволяет им достичь больших результатов меньшими усилиями. Однозначно, мы глубоко удовлетворены достигнутыми фантастическими результатами», — отмечает Йоаким Розенгрен, Президент и Генеральный директор компании.



Благодаря исключительной успешности применения средства для обработки сосков (99%) реальный ежеквартальный надой повышается на 10% по сравнению с предыдущей версией, снижая при этом производственные затраты. Также отмечается увеличение скорости присоединения до 99.8%, снижение времени присоединения до 50% с потенциальным ростом надоев до 3 500 кг в день. Робот-дояр®

DeLaval VMS™ V300 наглядно доказывает, что доильная система будущего уже существует.



VMS™ V300 поставляется с новым пользовательским интерфейсом DeLaval InControl™, который дает возможность доступа к информации и управлению системой в удаленном режиме. DeLaval PureFlow™, новый прозрачный стакан для подготовки сосков — это еще одно новшество, реализованное в VMS™ V300. Наконец, DeLaval InSight™ — это самая современная технология бесперебойного, быстрого и точного присоединения.



«У вас может быть нормальная семейная жизнь и нормальное количество рабочих часов. Ваши работники также могут иметь нормальный график. В будущем работа фермера станет простой», — говорит Сорен Хойгаард Андерсен, фермер из Дании, который успешно эксплуатирует робота-дояра® DeLaval VMS™ V300.



Кроме того, по клиентской программе DeLaval InService™ «все включено» расходные материалы, консультации и все прочие услуги доступны по фиксированной цене. DeLaval InService™ дает фермерам время сосредоточиться на молочном бизнесе, обеспечивая оптимизацию процесса при каждом доении.



Теперь нового робота-дояра® DeLaval VMS™ V300 можно приобрести в любой стране мира. Если вы хотите узнать больше о новом роботе-дояре®

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