Прием заявок начинается с 27 июня и продлится по 10 сентября 2018 г. Победитель конкурса получит бесплатную поездку в Германию на международную специализированную выставку животноводства EuroTier 2018 и скидку на покупку нового робота-дояра® DeLaval VMS™ V300.



Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своей ферме и о том, чего на ней не хватает, чтобы она превратилась в ферму вашей мечты.



В конкурсе может принять участие абсолютно каждый: владелец фермы, его сотрудник, друг или человек, для которого своя ферма или свое хозяйство — пока только мечта. Эта ферма, конечно, должна быть молочной, но не обязательно роботизированной.



Рассказать о ферме необходимо в любом формате, который смогут увидеть члены жюри: видеоролик, фотоальбом, презентация, песни, стихи, картины и т. д.



Победители получат ценные призы от компании «ДеЛаваль»:



I место: Поездка в Германию на международную специализированную выставку животноводства EuroTier 2018, которая будет проходить в Ганновере с 13 по 16 ноября 2018 года, и скидка 50% на робота-дояра® DeLaval VMS™ V300.



II место: Cкидка 50% на робота-дояра® DeLaval VMS™ V300



III место: Cкидка 40% на робота-дояра® DeLaval VMS™ V300



Скидки действуют до конца 2018 года.



Победители выбираются путем голосования жюри, состоящего из сотрудников компании «ДеЛаваль».



Материалы для участия в конкурсе принимаются с 27 июня 2018 года до 15 сентября 2018 года.



Как можно принять участие в конкурсе?



1. Найдите на сайте www.vms10let.ru раздел о конкурсе «Ферма моей мечты» и нажмите кнопку «Участвовать».



2. Заполните и отправьте письмо-анкету.



3. Вложите файлы, приготовленные в качестве материала для конкурса, или ссылки на них.



4. В течение дня придет ответ с подтверждением участия в конкурсе.



- Три главных претендента на главный приз будут приглашены на конференцию-презентацию нового робота-дояра® DeLaval VMS™ V300, которая состоится 19 сентября в Москве. Победитель будет объявлен на конференции.



- Результаты будут опубликованы на сайте www.vms10let.ru по окончании конференции.



- Все материалы, присланные на конкурс, будут выложены на сайте www.vms10let.ru и на страницах «ДеЛаваль» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и на YouTube.



- Победитель вправе отказаться от приза целиком или от его части.



- Выдача денежного эквивалента приза невозможна.



Если вы хотите узнать больше о новом роботе-дояре® DeLaval VMS™ V300, то посетите сайт www.vms10let.ru

