В 34-й раз учёные, практики бизнесмены со всего мира делились своими идеями в области предпринимательства, сельского хозяйства и пивоварения. Ознакомьтесь с обзором некоторых выступлений. Запись конференции доступна на Alltech Idea Lab 2018.



CRISPR (произносится как «криспер») — это аббревиатура от Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, которая переводится как «короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами». Это понятие характеризует особенность иммунной системы бактерий и, согласно Институту Броад , является основой для технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. Естественная ферментная система обладает способностью влиять на организацию генома наших клеток и всего, что нас окружает. Это означает, что она имеет потенциал изменять различные аспекты нашей жизни коренным образом.



Рудольф Баррангу, профессор Кафедры пищевых продуктов, биотехнологий и услуг в сфере питания в Государственном университете Северной Каролины выступил на Конференции идей Alltech ONE18. Он объяснил, насколько значительным влиянием может обладать эта сложная, при этом все еще кажущаяся простой, концепция.



Ажиотаж вокруг CRISPR

Барангу назвал ажиотажем то, что сейчас происходит вокруг технологии CRISPR. Это связано с потенциалом ее влияния на различные отрасли промышленности, равно как и на общество в целом.



«CRISPR сформировал мой жизненный путь не только как ученого или предпринимателя, а также как пациента, родителя», — говорит Барангу.



В естественных условиях CRISPR есть практически у половины всех бактерий планеты. Это иммунная система, которая возникла в ходе эволюции для распознавания вирусной ДНК и ее разрушения. Представьте CRISPR как молекулярную машину, которая может работать как молекулярный скальпель. И хотя эта инновационная, не постижимая уму технология может выглядеть как новейшая концепция, на самом деле она существует уже некоторое время.



«CRISPR уже тысячелетия находится в бактериях вокруг нас. История научного изучения начинается с 1987 года. Таким образом, уже более 30 лет ученые собирают и анализируют информацию для использования CRISPR», — говорит Барангу.



Поверите ли вы, что этот мощный молекулярный скальпель позволяет ученым вырезать любой желаемый участок ДНК и редактировать геном по бросовой цене в $65? Практически каждый ученый может использовать эту технологию для любого видоизменения ДНК, очень быстро, с беспрецедентной точностью, легко и по доступной цене. Другим преимуществом является скорость, с которой может быть достигнут результат. Например, вы можете заказать отчет по CRISPR до 15 часов текущего дня, и получить результаты уже на следующее утро.



Работа продолжается

Тем не менее, эта технология не без изъяна. Она «несовершенна», потому что она стала набирать обороты только последние 5 лет. Ей не хватает зрелости. Рудольф Барангу и его команда, так же как и многие ученые со всего мира, работают над тем, чтобы сделать технологию CRISPR более программируемой, доступной, настраиваемой, эффективной и точной.



Все еще мы не можем определить всех возможностей CRISPR.



«Мы можем редактировать по своему желанию любую последовательность в любом организме в любом месте», — говорит Барангу. — За последние пять лет сотни тысяч ученых использовали эту технологию для редактирования геномов каждого вида организмов, о которых вы только можете подумать. Это касается многих областей, включая промышленную биотехнологию, научные исследования, медицину и сельское хозяйство». CRISPR доказала свою чрезвычайную эффективность в медицине, где исследователи изучают возможность видоизменения вирусов, генов, человеческих клеток и бактерий. Например, ученые могут использовать CRISPR технологии для естественной вакцинации против вирусов и бактерий.



Как CRISP меняет сельское хозяйство

CRISPR меняет такие сферы, как растениеводство, животноводство, микробиология, проектирование и инженерия. Технология используется в молочной промышленности с 2011 года, в частности, для производства йогурта и сыра. Рецептура для многих из этих продуктов была создана с использованием CRISPR технологий. Независимо от того, в какой части мира вы живете, вы уже попробовали продукты, которые были произведены с использованием технологии CRISPR.



«С научной точки зрения, ажиотаж вокруг CRISPR беспрецедентен. Мы прошли путь от отсутствия статей о CRISPR до одной статьи в месяц, затем одной статьи в неделю, одной статьи в день и в 2018 году достигли уровня в среднем около 10 статей ежедневно», — говорит Барангу. — Это невероятно! Средства массовой информации не могут не писать о CRISPR — только за последнюю ночь было 7,3 миллионов упоминаний CRISPR в интернете. Эта тема каждую неделю попадает на обложки журналов и регулярно освещается в СМИ».



Тем не менее, Барангу больше всего обеспокоен тем, чтобы мы не повторили той же ошибки, которую допустили в популяризации ГМО. С целью вовлечения общества, он и его команда работают над съемками документального фильма о технологии CRISPR. Барангу подчеркивает, что для того, чтобы сформировать доверие общества к науке, мы должны «быть очень осторожными и внимательными к планированию и управлению развитием технологии CRISPR».



«Эта большая идея становится реальностью, — говорит он. — И эта большая идея сохранит планету».



Видео выступления доступно на Alltech Idea Lab 2018.



Следующая конференция идей Alltech ONE19 пройдет с 19 по 21 мая 2019 года. Если вы хотите принять участие, напишите нам на russia@alltech.com.

