Приложение DeLaval DelPro™ Companion разработано для обеспечения всестороннего сотрудничества с пользователем и отображает информацию не только о животных. Приложение поддерживает вашу повседневную работу, записывая все важные события, которые происходят в течение вашего рабочего дня.



DeLaval DelPro™ Companion кладет правильные решения прямо к вам в карман.



«Мы твердо верим в определенные обязательства вносить вклад в улучшение технологий управления фермами во всех частях света. Наша непосредственная цель — это помочь фермерам, облегчить их жизнь с ее повседневными вызовами. Это означает, что наши заказчики, где бы они не находились, всегда получат всю информацию, необходимую для принятия верного решения в режиме реального времени с записью их действий», — отмечает Киран Фитцжеральд, менеджер по кластерным решениям Службы поддержки систем управления фермой.



Наличие непосредственного доступа к информации о животном через мобильное устройство в любом месте требует отображения базы данных из программы управления фермой DelPro на вашем устройстве. Поэтому приложение DeLaval DelPro™ Companion автоматически синхронизирует последние события в вашем мобильном устройстве и сервере на ферме. Результатом становится быстрое взаимодействие с пользователем, которое позволяет вам просмотреть процедуры доения, кормления, оценить физическое состояние в баллах, активность коров и все прочие сохраненные события без какой-либо задержки. Где бы вы ни находились, у вас всегда будет вся информация, необходимая для принятия правильного решения, а ваши действия будут записываться в режиме реального времени.



«Наличие доступа к информации о животном независимо от моего местонахождения так сильно облегчает мне жизнь, особенно когда я не в офисе», — говорит Джон Холидэй, владелец фермы в Клифтон Холле, Кумбрия, Великобритания, пользователь приложения DeLaval DelPro™ Companion.



Мы создали систему DeLaval DelPro™ с ее комплексом датчиков и приложений, включая DeLaval DelPro™ Companion, чтобы передать в руки молочного фермера больше контроля, чем он имел до сих пор. Нам это удается благодаря предоставлению нашим заказчикам более быстрого и более точного доступа к ценной информации, анализам и отчетам, которые помогают им принимать более правильные решения на ферме. Если молочным фермерам необходимо принимать решения и быть уверенными в том, что это правильные решения, в первую очередь, им необходимо обратится к надежной и полезной информации, содержащейся в приложении DelPro. Вот с этого начинаются верные решения.



Приложение DeLaval DelPro™ Companion будет доступно для загрузки в Google Play и Apple’s App Store, начиная с 6 августа 2018 года.



Если вы хотите узнать больше о новом приложении DeLaval DelPro™ Companion или о том, что мы считаем важным для успешного управления фермой, посетите наш веб-сайт: www.delaval.com .

