 Партнерский материал. Всероссийский день поля в Липецке готовит приятные сюрпризы — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Всероссийский день поля в Липецке готовит приятные сюрпризы
Июль 2018
Аграрии Липецкой области готовятся к Всероссийскому дню поля, который пройдет в Липецке с 5 по 7 июля

В гости ожидают три тысячи человек со всей России, включая вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Генеральным партнером Дня поля 2018 выступила группа «ФосАгро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Генеральным информационным партнером стал издательский дом «Комсомольская правда».

День поля — традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года. Это всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин.

С каждым днем список экспонентов Дня поля 2018 расширяется. В мероприятии примут участие АО «Щелково Агрохим», ЗАО «Корпорация Малком», АО «Петербургский Тракторный Завод», ООО «КЗ Ростсельмаш» и многие другие.

- Я рассчитываю, что лучшие специалисты аграрной сферы — и ученые, и практики — совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли, — пояснил глава администрации Липецкой области Олег Королев.- Наша задача — видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им.

Кстати, липецким аграриям уже есть, что показать гостям. Абсолютно новый сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда» будет презентован на выставке прорывных технологий. К этому знаменательному событию липецкие аграрии шли почти 10 лет. Именно столько времени потребовалось группе российских и зарубежных селекционеров и аграриев, чтобы создать этот сорт. И вот теперь озимую пшеницу, выведенную специально для выращивания на черноземах Центральной России, увидят все желающие.

По оценкам ученых, урожайность «Липецкой звезды» при благоприятных погодных условиях составит до 90 центнеров с гектара. Пока ею засеяли только несколько экспериментальных полей, но в перспективе «Липецкая звезда» заколосится во всех регионах Черноземья. Сейчас новая пшеница проходит процедуру сертификации и оформления документации на товарный знак.

А селекционеры продолжают работать над гибридами пшеницы и ячменя. И у специалистов есть надежда, что в ближайшие годы они появятся на наших полях, как появились гибриды ржи.

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