В гости ожидают три тысячи человек со всей России, включая вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Генеральным партнером Дня поля 2018 выступила группа «ФосАгро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Генеральным информационным партнером стал издательский дом «Комсомольская правда».



День поля — традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года. Это всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин.



С каждым днем список экспонентов Дня поля 2018 расширяется. В мероприятии примут участие АО «Щелково Агрохим», ЗАО «Корпорация Малком», АО «Петербургский Тракторный Завод», ООО «КЗ Ростсельмаш» и многие другие.



- Я рассчитываю, что лучшие специалисты аграрной сферы — и ученые, и практики — совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли, — пояснил глава администрации Липецкой области Олег Королев.- Наша задача — видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им.



Кстати, липецким аграриям уже есть, что показать гостям. Абсолютно новый сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда» будет презентован на выставке прорывных технологий. К этому знаменательному событию липецкие аграрии шли почти 10 лет. Именно столько времени потребовалось группе российских и зарубежных селекционеров и аграриев, чтобы создать этот сорт. И вот теперь озимую пшеницу, выведенную специально для выращивания на черноземах Центральной России, увидят все желающие.



По оценкам ученых, урожайность «Липецкой звезды» при благоприятных погодных условиях составит до 90 центнеров с гектара. Пока ею засеяли только несколько экспериментальных полей, но в перспективе «Липецкая звезда» заколосится во всех регионах Черноземья. Сейчас новая пшеница проходит процедуру сертификации и оформления документации на товарный знак.



А селекционеры продолжают работать над гибридами пшеницы и ячменя. И у специалистов есть надежда, что в ближайшие годы они появятся на наших полях, как появились гибриды ржи.

