На сегодняшний день, помимо традиционной дистрибуции ХСЗР и семян полевых культур, предприятие имеет линейку собственных зарегистрированных химических препаратов для защиты растений. В трех областях Центрального Черноземья открыты региональные представительства компании. По всей России создана широкая дилерская сеть по торговле химическими препаратами для личных подсобных хозяйств. В состав группы входят два новых семенных завода и мощное современное предприятие по выпуску опрыскивающей техники. Однако, пожалуй, главным направлением по сумме финансовых вложений и объему производимой продукции является собственное сельскохозяйственное производство. О том, какие проблемы приходится решать компании сегодня, рассказывает ее президент Сергей Оробинский.



— ООО «Агротех-Гарант» основано в 1997 году. Это было непростое время для создания бизнеса. С чего все начиналось?



— У истоков создания компании стояли преподаватели и сотрудники Воронежского государственного аграрного университета, этакие теоретики в сельскохозяйственном производстве. Нестабильная политическая ситуация в обществе, бытовая неустроенность, тотальное безденежье подтолкнули нас к поиску другого вектора применения собственных сил и полученных знаний. Для этого и был создан «Агротех-Гарант». Основным видом деятельности компании стала продажа средств защиты растений и семян полевых культур. И несмотря на то, что за первые два года работы этот бизнес не принес никакой прибыли, а удалось лишь вернуть вложенное, учредители рассмотрели в развитии этого направления большую перспективу.



— Чего не хватало для того, чтобы на том этапе сделать предприятие успешным?



— Не хватало знаний, опыта и широкой практики. Да, «Агротех-Гарант» успешно продавал СЗР, но при этом оставался лишь рядовым дистрибьютором. Мы рекомендовали хозяйствам к применению различные схемы защиты растений, но до конца сами не были уверены в том, насколько эффективно они работают. Необходимо было подтверждение теоретических разработок на практике. Поэтому для широкой апробации собственных разработок в 2003 году были созданы два сельхозпредприятия, расположенные в разных климатических зонах: «Агротех-Гарант Пугачевский» в Аннинском районе и «Агротех-Гарант» в слободе Шапошниковка в Ольховатском районе Воронежской области. Они стали своеобразным полигоном для оттачивания технологий возделывания сельскохозяйственных культур, на котором мы старались довести производственную деятельность до близких к европейским стандартов.



— Применять теорию на практике оказалось сложно?



— Да, непросто. Не сразу все получалось, но спустя два-три года наши труды были вознаграждены: хозяйства стали получать высокие урожаи хорошего качества, и к нам стали прислушиваться уже не как к коммерсантам, а как к специалистам с реальной производственной деятельностью. Именно тогда «Агротех-Гарант» обрел второе дыхание и поднялся на другой, более высокий уровень своего развития, став группой компаний с производственно-коммерческой структурой.



— Что же представляет собой ваш сельскохозяйственный бизнес сегодня?



— Сейчас мы ведем аграрное производство в 13 юридически самостоятельных хозяйствах. В общей сложности они обрабатывают более 86 тыс. га пахотных земель, расположенных в Воронежской и Белгородской областях. Предприятия находятся в разных климатических зонах, но при этом везде получают стабильно высокие результаты. Как правило, в каждом из районов, где работают наши хозяйства, они входят в тройку лидеров по результатам производства. И это, на мой взгляд, доказывает, что те технологические подходы, которые мы проповедуем в растениеводстве, — правильные.



— А в чем заключаются ваши технологические подходы?



— Наша стратегия — работать интенсивно, строго и в срок, соблюдая все технологические операции. Задача агронома и руководителя на местах — обеспечить их безукоризненное исполнение. Никто не вправе упрощать технологию, отказываться от тех или иных операций. Наш подход — абсолютная минимизация любых рисков с гарантией получения урожая высокого качества. Мы охотно перенимаем положительный опыт наших партнеров, прислушиваемся к рекомендациям иностранных специалистов, экспериментируем, всегда находимся в поиске.



— 86 тыс. га — немалые площади. Как шел процесс их расширения?



— В начале 2000-х большой проблемы начать работать на земле, не было. Многие действующие тогда хозяйства были на грани банкротства, и их руководители искали инвесторов. «Агротех-Гарант» мог бы иметь значительно больше площади, но наш подход к расширению производственного бизнеса был поступательным. Брали по одному-два агропредприятия в год и в течение трех-четырех лет ставили их на ноги, выводили на передовой уровень в техническом оснащении, внедряли новые технологии, перестраивали ментальность работников. А через пять лет эти хозяйства уже входили в тройку лидеров в районе.



— Есть ли планы по дальнейшему увеличению земельного банка?



— Сейчас мы почти не прирастаем по общей площади. В регионах нашего присутствия земли на первичном рынке практически нет. А покупать ее на вторичном рынке для нас дорого, и мы считаем, что такие инвестиции на данный момент не совсем оправданы. Сегодня около половины имеющихся у нас земельных участков находятся в собственности, остальные в аренде на срок от 15 до 49 лет.





— А какие агрокультуры вы выращиваете?



— В каждом хозяйстве имеем стабильный 4−5-польный севооборот, сформированный с учетом экологически сбалансированного чередования культур и их доходности. Основное внимание уделяем сахарной свекле как локомотиву развития технологий, хотя в последние роды рентабельность ее производства значительно снизилась. Также мы выращиваем подсолнечник, озимую и яровую пшеницу, фуражный и пивоваренный ячмень, сою и кукурузу. При этом делаем акцент на эколого-ландшафтную организацию территории, работаем по сохранению потенциального плодородия почв.



— С агарным производством все понятно. Но как вы решили развивать сельхозмашиностроение? И почему занялись выпуском именно опрыскивающей техники?



— Потому что это тоже профильное для нас направление, так как один из главных сегментов — по-прежнему производство и продажа средств защиты растений. Для их распределения на полях нужны специальные машины. Импортные самоходные опрыскиватели, конечно, впечатляют своей функциональностью, но позволить себе их покупку до сих пор может далеко не каждый аграрий. Чтобы серьезно снизить стоимость этого вида техники, мы решили специализироваться на прицепных опрыскивателях. Таким образом, сохранив практически тот же самый набор опций, мы сделали эти машины в разы дешевле. Наши опрыскиватели высокопроизводительны, и нареканий к ним от наших клиентов не поступает. К тому же мы готовы быстро реагировать и перестраиваться в зависимости от спроса на рынке. Иногда выпускаем серию, а чаще производим машины с учетом пожеланий заказчика, с установкой дополнительных опций, разной емкостью баков, мощностью насосов, разной шириной захвата и т. д.



— Само предприятие вы построили с нуля?



— Конечно! Завод, который получил название «Гварта» и входит в группу компаний «Агротех-Гарант», спроектировала инженерная служба. Возвели его и оснастили в Воронежской области еще в 2000 году. Но работы по техническому совершенствованию ведутся до сих пор. Начинали с производства 30 опрыскивателей в год, а теперь ежегодно выпускаем 500 единиц разной модификации. Такой рост, на мой взгляд, говорит о многом, а самое главное, свидетельствует о доверии наших клиентов. Еще один факт, подтверждающий хорошее качество нашего производства, заключается в том, что зачастую мы работаем по предоплате, хотя у сельхозпроизводителей чаще наоборот — все в кредит. То есть люди готовы платить и ждать, когда мы выполним заказ. В компании есть собственное конструкторское бюро, которое постоянно трудится над усовершенствованием наших машин, созданием новых модификаций. Завод также производит капитальный ремонт старых агрегатов. Кроме того, даем год гарантии с момента ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем осуществляем послегарантийное обслуживание.



— Все комплектующие тоже производите сами?



— Почти все. Понятно, что, например насосное оборудование, шланги или пластиковую бочку можно купить, что мы и делаем. Но металлоконструкции, механика, инженерные разработки — это все наше. Вся линейка производимой техники сертифицирована и имеет сертификат Таможенного союза.



— Новые предприятия вы строите с завидной регулярностью. В 2012 году в Белгородской области возвели завод по производству семян сахарной свеклы. Как возникла идея его создания?



— Подтолкнуло к строительству стремление государства к импортозамещению. Тогда как раз появились субсидии на семена российского производства. Реализовали этот проект мы с бельгийской компанией SESVanderHave. Предприятие, получившее название SV-Garant, было построено всего за 11 месяцев. Оно оснащено самым современным европейским оборудованием и, по мнению наших партнеров, является лучшим в Европе. В нашем тандеме с бельгийцами все поровну: они отвечают за вопросы науки и селекции, а мы за качество производимой продукции и продажи.



Завод способен подрабатывать и доводить до товарных кондиций 650 тыс. посевных единиц семян сахарной свеклы в год. Также можем на нем подрабатывать семена подсолнечника, кукурузы и рапса. Предприятие загружено почти на полную мощность, объем заказов растет из года в год. Работаем не только с оригинальными семенами наших бельгийских партнеров, но и готовим семена для компаний «Сингента», «Флоримон Депре», «Маисадур Семанс», «Лимагрен» и других.



— В этом году в Воронежской области вы построили завод и по производству семян зерновых культур. Почему решили отдельно охватить и этот сегмент?



— Все объясняется довольно просто. В 2017 году в наших хозяйствах мы получили урожайность озимой пшеницы 65 ц/га. А некоторые из них вышли на урожайность в 82−83 ц/га. То есть достигли уровня Краснодарского края. При этом все семена готовили в каждом сельхозпредприятии самостоятельно. Как показал опыт других компаний, которые перешли на собственное семеноводство в промышленных масштабах, прибавка урожайности после этого у них составила от 5 до 7 ц/га за счет качества подготовки семенного материала. Именно для того, чтобы обеспечить хозяйства холдинга собственными семенами зерновых и еще больше поднять получаемую урожайность, мы и построили завод с полным циклом всевозможных опций.



— Сколько вы вложили в реализацию этого проекта?



— Строительство завода мощностью до 24 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур в год обошлось нам в 480 млн руб. Окупать их будем через собственное производство за счет ожидаемой прибавки урожайности. Кроме того, сейчас с нами ведут переговоры иностранные партнеры, которые хотят начать производить семена зерновых и бобовых культур в России. Такое партнерство поможет быстрее окупить вложения, так как, по нашим расчетам, примерно 60% мощности предприятия будет достаточно для обеспечения внутренней потребности нашего холдинга, а остальное мы сможем реализовывать сторонним сельхозпроизводителям.



— Когда завод будет запущен в эксплуатацию?



— Весной этого года зерновая линия завода работала на полную мощность, и мы уже полностью обеспечили потребности своих хозяйств в семенах ячменя и яровой пшеницы. Летом, после уборки урожая, планируем на 100% обеспечить свой холдинг семенами озимой пшеницы. Сейчас настраиваем линию подработки бобовых культур, скоро введем ее в строй, и тогда завод, по сути, будет сдан в эксплуатацию.



— Если посмотреть на экономические показатели «Агротех-Гаранта», то какое из направлений вашей деятельности сегодня дает наибольшую выручку?



— Начиная с 2009 года, самую большую долю получаемого денежного потока формирует сельхозпроизводство. В прошлом году на этот сегмент пришлось почти 34% от всего объема выручки или более 4,4 млрд руб. Причем с тех пор, как это направление стало лидирующим, размер выручки этого бизнеса увеличился в несколько раз.



— А если смотреть по чистой прибыли?



— По чистой прибыли, наверное, то же самое: сельскохозяйственное производство формирует основной доход. В первую очередь это происходит благодаря росту урожайности и валовых сборов. Однако справедливости ради следует сказать, что рентабельность производства из года в год снижается. Это происходит за счет возрастающего диспаритета цен. Так, стоимость пшеницы за последние 9−10 лет практически не изменилась, а вот затраты выросли в разы.



— Что способствует такому динамичному развитию вашего агропроизводства?



— Наверное, главным образом то, что мы не стремимся сразу извлекать полученную прибыль из хозяйств. Значительную ее часть направляем на премирование работников. Кроме того, первые четыре-пять лет все 100% полученного дохода идут на развитие предприятий, после этого — до 75% получаемой прибыли также остается для развития хозяйства, укрепления его материальной базы и решения социальных нужд. Именно такой подход позволяет нам получать стабильный рост бизнеса на протяжении ряда лет.

