Всероссийский день поля — уникальная площадка, на которой демонстрируются лучшие образцы селекции и сельскохозяйственного машиностроения, передовых технологий растениеводства, животноводства и перерабатывающей отрасли. Обсуждаются вопросы развития агропромышленного комплекса нашей страны.



В работе выставки принимают участие ведущие компании отрасли, а также представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, делегации стран ближнего и дальнего зарубежья.



Для проведения Всероссийского дня поля Министерство сельского хозяйства России выбирает один из самых динамично развивающихся и играющих значимую роль в развитии агропромышленного комплекса России регионов.



Компания «Лилиани» ежегодно принимает участие во «Всероссийском дне поля», и этот год не стал исключением.



На стенде ростовской компании будет представлена инновационная техника для агрологистики, способствующая выведению агробизнеса на новый уровень рентабельности.



Одним из приоритетных направлений работы компании «Лилиани» является производство бункеров-перегрузчиков зерна для оптимизации процесса сева и уборки зерновых.



На стенде будет продемонстрирован наиболее востребованный продукт компании — бункер БП25/31. Данная модель наилучшим образом сбалансирована в соотношении цена/качество и уже много лет является флагманом продаж и главным серийным продуктом.







Для организации хранения зерна в пластиковых рукавах компания «Лилиани» выпускает весь комплекс техники: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР. На стенде гости смогут увидеть зерноупаковочную машину МЗУ-01 с верхней загрузкой и зерноразгрузочную машину МЗР-300, предназначенную для выгрузки зерна из пластиковых рукавов.







С целью приемки зерна и прочих сыпучих грузов с самосвального транспорта и последующей их перегрузки «Лилиани» выпускает автомобильные перегрузчики МВА. На Всероссийском дне поля компания представит модель МВА-450.







Стенд компании «Лилиани» на выставке Всероссийский день поля-2018 № В3.3





