Ни для кого не секрет, что оптимальный эффект от внесения жижи обеспечивается, когда нужное количество питательных веществ вносится в нужное время в нужном месте. Разумеется, операция не может быть проведена без надлежащего оборудования. В контексте ужесточенного законодательства последний критерий вместо опционального все чаще становится обязательным. На самом деле вносить жижи — не такая уж простая задача. При несоблюдении технологии навозная жижа может выделять большое количество аммиака не только сразу после операции, но и в течение нескольких дней. Испарение аммиака не обходится без последствий. Помимо негативных экологических последствий, этот газ является источником неприятного запаха, который может стать причиной конфликтных ситуаций. Последствия могут иметь и экономический характер. Дополнительные расходы на минеральные удобрения, приобретаемые для восполнения потерь азота, могут стать существенными. Экономические потери могут измеряться сотнями евро на гектар.



ДВЕ ОЖИДАЕМЫХ МОДЕЛИ

Компания JOSKIN, зарекомендовавшая себя на рынке орудий для внесения жидкой органики, давно убедилась в высоком потенциале навозной жижи и стала разрабатывать новые технологии ее внесения. За 30 лет она реализовала настоящий технический прорыв в создании концепции орудий, необходимых для ведения устойчивого сельского хозяйства. Лучшей иллюстрацией этого прорыва являются штанги с трубками, входящие в наш модельный ряд. Их задача — максимально сократить контакт жижи с воздухом. Внося ее как можно ближе к корням, штанги способствуют снижению потерь аммиака через испарение. Эффект от азота существенно повышается, снижая затраты на приобретение минеральных удобрений и повышая точность операций.



Растущая потребность на подобную технику возникала в последние годы у аграриев, владеющих цистернами без заднего подъемника. Стремясь ответить на их запросы, JOSKIN сегодня с гордостью анонсирует расширение своего модельного ряда штанг в связи с включением в него двух новых моделей — Pendislide Basic и Penditwist Basic.







НЕЗАВИСИМЫЕ ШТАНГИ

Новинки имеют облегченную структуру из профилированных труб (сталь ВПТ), которая полностью оцинкована для гарантии долгого срока службы. Чтобы обеспечить совместимость небольших цистерн со штангами, размер орудий был уменьшен. Каждое орудие предлагается в двух вариантах: шириной 6 м (24 выхода) и 7,5 м (30 выходов) с интервалами 25 см для равномерного внесения жижи.



Pendislide и Penditwist Basic отличаются от существующих моделей своей простотой и автономностью. Эти характеристики заметны сразу после монтажа штанг на цистерну. Их установка не требует наличия ни подъемника, ни задних креплений. Эти штанги были разработаны для крепления на задний люк цистерны диаметром 600 мм путем фиксации двух кронштейнов на уголки цистерны. Благодаря этому, две новые модели могут агрегатироваться как с новыми, так и со старыми цистернами без необходимости монтажа специального оборудования. Кроме того, они совместимы с моделями ALPINA2 и MODULO2, диаметр колес которых не превышает 1,820 мм. Штанги также могут быть установлены на подъемник.



МАЛЕНЬКИЕ, НО ОСНАЩЕННЫЕ!

Сразу поясним: Basic имеет отношение только к простому использованию. Что касается функциональности штанг, то они имеют характеристики, эквивалентные моделям высшего уровня, которые удовлетворят большую часть пользователей. Каждая штанга оснащена:



• вертикальным распределителем SCALPER® (1), обеспечивающим оптимальное распределение жижи любого типа. Благодаря его системе самозатачивающихся ножей, установленных на притиворез из стали HARDOX, последний не только измельчает волокна, но и обеспечивает перемалывание любого постороннего предмета перед направлением жижи по трубкам. В распределитель интегрирован камнеуловитель, помогающий избавиться от присутствия нежелательных элементов в жиже.



• гидравлическим складыванием LOCK MATIC (2). В транспортном положении штанга автоматически заблокирована в креплениях с ограничителями, установленными на раму. Задняя система складывания сохранят свою компактность, кроме того, она не требует установки дополнительных креплений на емкости.



• противокапельным устройством TWIST (3). Это устройство, поднимающее штангу вверх, предотвращает стекание навоза на проезжую часть и в поле при маневрировании.



• комплектом шлангов. Несмотря на противокапельное устройство, шланги, идущие от распределителя до земли, полностью цельные. Отсутствие соединений обеспечивает оптимальное вытекание жижи.



• ручной заслонкой 6'' (4), регулирующей дозировку в начале внесения.



• возможностью разбрызгивать жижу (в опции) посредством точного разбрызгивателя (5) без необходимости проведения операций по демонтажу.



• электрогидравлическими клапанами (6 a, b, c). В стандартной комплектации штанга оснащена коробкой управления «Автомат», которая напрямую соединена с трактором. Для надлежащего функционирования требуются: один простой гидровыход, дренажный шланг, сигнал Load Sensing и электрическая розетка. Никакого преоборудования на цистерне не требуется. Штанга также может быть поставлена без данного блока с прямым подключением к цистерне, при условии наличия Автомата на последней.



• трубой для подачи жижи через заслонку 6'', идущей от заднего люка. Этот диаметр обеспечивает равномерное питание штанги в соответствии с нужной подачей.



• сигнальными огнями (5), соответствующими требованиям регламента каждой страны.



Благодаря этому оборудованию, модели Pendistwist и Pendislide Basic будут способствуют повышению производительности лугов и посевов, отвечая при этом самым строгим нормам законодательства. Кроме того, невысокая цена и ограничение потерь питательных веществ гарантируют покупателю быструю окупаемость.



Учитывая совокупность этих характеристик и первые отзывы, направляемые нам, мы можем быть уверены о одном — об испарениях аммиака скоро можно будет забыть!







КАК ВЫБИРАТЬ?

Несмотря на то, что обе штанги имеют одну и ту де концепцию, каждая выполняет определенную операцию, чтобы ответить на специфическую потребность клиента:



Штанга Penditwist Basic. Имеет повышенный агрономический интерес, так как жижа, поступающая по трубкам, вносится непосредственно у корней растений, не замедляя их рост. Таким образом, контакт между нитратами, содержащимися в навозной жиже, и воздухом значительно снижен. Благодаря таким характеристикам эта штанга особенно эффективна для обработки культур.



Что касается штанги Pendislide Basic, то она больше подходит к внесению жижи на луга. Штанга оснащена износоустойчивыми сошниками из эрталона, оказывающими постоянное давление на почву благодаря системе подпружиненных пластин. Раздвигая растительность, сошники обеспечивают точное попадание жидкого навоза к корням, не забрызгивая при этом растения.



И в завершение скажем будущим пользователям, что в случае эволюции их потребностей у них не возникнет необходимости в покупке двух разных моделей. Для этого в опции специально предусмотрен комплект сошников Pendislide Basic для монтажа на штангу Penditwist Basic.

