Об этом на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге заявил в ходе встречи с заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым генеральный директор завода Ральф Бендиш.



Работы реализуются в рамках заключенного в 2016 году с Министерством промышленности и торговли России Специального инвестиционного контракта (СПИК), предусматривающего локализацию производства зерноуборочного комбайна TUCANO. Общий объем инвестиций в создание дополнительных производственных площадей в цехах металлообработки и сборки составил 6,6 млн евро. Пусконаладочные работы в них начнутся уже в сентябре. Цех металлообработки получит новые станки, в том числе координатно-пробивной, также будет смонтирован сварочный робот последнего поколения. В цехе сборки установят дополнительное оборудование, которое позволит оптимизировать процесс подготовки к отправке деталей на экспорт. Напомним, в прошлом году на внешние рынки было поставлено 50 тыс. шт. комплектующих (более 50 наименований продукции), что соответствует 240 комбайновым эквивалентам.



Помимо реализации программы локализации расширение завода «КЛААС» в Краснодаре также продиктовано уверенным ростом производства. Так с начала года вырос не только выпуск зерноуборочных комбайнов TUCANO, но и увеличился спрос на них в пределах 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), в целом по России производство сельскохозяйственной техники за январь-апрель сократилось на 19%, по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2017 года. В том числе, выпуск зерноуборочных комбайнов уменьшился на 24%.



«По нашей оценке, снижение объемов закупкисельскохозяйственной техники российскими аграриями может быть связано с падением цен на зерновые культуры. Более того, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует сохранение низких ценна продукцию земледелия в этом и следующем годах. В таких условияхсельхозтоваропроизводители могут более осторожноотноситься к осуществлению долговременных инвестиций, таким как затраты по техническому переоснащению. Это обычный поведенческий фактор», — считаетзаместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ОООДирк Зеелиг. Он также отмечает,что планомерные усилия компаниипо развитию дилерской сети и сервисномуобслуживанию позволяют сегодня говорить о том, что с точки зрениядолговременной экономической эффективности комбайны TUCANO обеспечивают одни из лучших показателей рентабельности на рынке: «Мы уверены, что даже при текущейситуации на рынке по итогам года продажи российских комбайнов TUCANO вырастут».