Это позволит компании усилить научно-исследовательскую и технологическую базы в области генетики, а также расширит возможности реализации продуктов через различные каналы, в том числе работу с дистрибьюторами и прямыми клиентами.



Первым шагом в реализации нового бизнес-подхода стал вывод на рынок международного премиального бренда семян Brevant, который заменит бренд Dow Seeds и таким образом усилит портфолио для клиентов. Бренд Pioneer останется в корпоративном портфолио.



Компания сфокусируется на формировании более оптимального портфолио семян в России, говорит Этьен Буке, заместитель директора по маркетингу в регионах Европа, Ближний Восток и Африка Corteva Agriscience. «Такая стратегия позволит нам стать ближе к нашим клиентам — как фермерам, так и дистрибьюторам, которым мы предложим дифференцированный, более широкий и географически сбалансированный продуктовый ассортимент», — комментирует он. По словам Буке, для существующих клиентов компании бренд Brevant заменит продукты, выпускаемые под брендом Dow Seeds.



«Мы рады анонсировать бренд Brevant в рамках процесса формирования новой независимой сельскохозяйственной компании, — добавляет Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Вместе с Pioneer он станет частью глобального премиального портфолио семян».



Ранее в этом году семена Brevant стали доступны фермерам Канады и Латинской Америки. В России под маркой Brevant будут продаваться в том числе семена кукурузы и подсолнечника. DuPont Pioneer и Dow AgroSciences будут продолжать обслуживать и существующее портфолио заказов, включая продуктовые и сервисные обязательства.



Corteva Agriscience, агроподразделение DowDuPont (NYSE: DWDP), должно стать публичной независимой компанией, когда завершится ранее объявленный процесс разъединения DuPont Pioneer и Dow. Ожидается, что оно состоится к июню 2019 года.

