Недавно компания объявила о выпуске новых, еще более функциональных рабочих машин, о которых мы поговорим ниже.



Технические характеристики стандартных погрузчиков Bobcat

Погрузчики Bobcat, выпущенные в прошлых годах, способны работать с грузами весом до 5 тонн. Высота подъема каждой модели варьируется от 5 до 25 м. Грузоподъемность машины сохраняется даже при ее функционировании на большой высоте с предельным вылетом стрелы.



- Стандартная комплектация всех погрузчиков включает в себя гидростатическую трансмиссию. Эта функция позволяет транспортировать грузы плавно и с предельной точностью. Трансмиссия служит несколько лет, не выходя при этом из строя и не требуя технического обслуживания.



- Полный привод 4×4 обеспечивает маневренность погрузчика Bobcat при его перемещении в условиях ограниченного свободного пространства. Дополнительная мобильность транспортировочной техники достигается за счет функции независимого управления колесами.



- У переднего моста погрузчика предусмотрено жесткое крепление, у заднего — маятниковое. Оно допускает поворот на 10° в любую сторону, что повышает точность при эксплуатации машины.



- Усиленная стрела и защищенное днище — немаловажные особенности техники Bobcat, которые обеспечивают ее долговечность при обслуживании большого количества грузов.



- Погрузчик работает за счет двигателя PERKINS 1104D-44TA. Его мощность достигает 100 л. с. Двигатель этой марки и модели получил исключительно положительные отзывы от отечественных пользователей, он неприхотлив и надежен в эксплуатации.



Новые модели погрузчиков Bobcat

Компания Bobcat анонсировала линию усовершенствованных телескопических погрузчиков. Пока производитель намеревается выпустить на рынок 5 новых рабочих машин.



В базовой комплектации погрузчики TL35.70 и TL38.70H снабжены системой кондиционирования и реверсом вентилятора. Производитель также оснастил их циклоническим пре-фильтром, фаркопом, виллами с диаметром 122 мм и ковшом, рассчитанным на 2500 л.



Новые телескопические погрузчики имеют множество полезных опций. Втягивая и выдвигая стрелу, они плавно тормозят; система сама время от времени активирует и снова выключает реверс; стояночный тормоз повышает удобство оператора и гарантирует безопасность его работы.



Каждый новый погрузчик оснащен современной системой климат-контроля для поддержания оптимальной температуры в кабине оператора. Функция регулировки хода обеспечивает плавность при перемещении машины по любой поверхности.

