Система DeLaval OptiDuo™ обеспечивает коровам постоянный доступ к свежему корму. Данная технология позволяет перемешивать корм до его перемещения на кормовой стол. Благодаря вращающемуся шнеку с двойной спиралью и функции адаптивного привода, все виды корма перемещаются на кормовой стол, заполняя все пустые места, обеспечивая сохранность рядов с грубыми кормами. Это означает, что коровы с более низким рангом не вытесняются к пустым кормушкам, что, в свою очередь, снижает конкуренцию и понижает уровень стресса, который испытывают коровы возле кормового стола.



«В перспективе подобные технологии могут обеспечить молочным коровам постоянный доступ к правильно сбалансированному питанию. Это должно помочь не только максимально увеличить потребление сухого вещества, но также минимизировать разделение кормов, позволив коровам более эффективно использовать свое время. В результате у коров останется больше времени на то, чтобы полежать и пожевать жвачку», — говорит Доктор Тревор ДеВрис, профессор и глава кафедры «Исследования поведения и содержания молочного скота» Университета Гвельфа, Канада.



Система DeLaval OptiDuo™ имеет опцию добавления устройства раздачи концентрата. Она также может автоматически транспортировать различные объемы нескольких типов корма, включая любые моносмеси (TMR), солому, сено или свежую траву.



Система DeLaval OptiDuo™ может быть использована в различных условиях, включая коровники с наклонами в 5% и различной шириной проходов, а также, фермы с несколькими коровниками.



Каждая система DeLaval OptiDuo™ спроектирована с учетом удобства обслуживания. В ней есть несколько деталей, требующих замены. Смазка при этом не требуется. Кроме того, по клиентской программе DeLaval InService™ «все включено» доступны расходные материалы, консультации и все прочие услуги.



«Физическое состояние животных, рентабельность фермы, эффективность работы и безопасность корма — вот те задачи, которые стоят перед фермерами во всем мире и которые становятся все более актуальными. Наша цель — оказать фермерам всестороннюю поддержку с помощью системы DeLaval OptiDuo™, заново изобретая способ кормления коров, давая фермерам возможность использовать время по своему усмотрению», — говорит Пауль Лефгрен, кластер EVP по Европе, Ближнему Востоку и Африке.



Сегодня система DeLaval OptiDuo™ доступна в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Вскоре она появится на рынках Америки, Азии и Океании.



Для получения более подробной информации обращайтесь:

Елена Осадченко, Директор по внешним и внутренним коммуникациям АО «ДеЛаваль»

8 (495) 787 14 40

Elena.osadchenko@delaval.com

