Так, особенно на юге России и в Центральном Черноземье вопросы, касающиеся использования программных продуктов CLAAS, в текущем году приобрели большое значение и стали одними из самых важных среди всех категорий клиентских запросов, не связанных с приобретением техники.



Эксперты CLAAS поясняют, что рост цифровых технологий в экономике — это общемировая тенденция. Среди стран Большой двадцатки (G20) Россия хоть и занимала в 2016 году лишь 15-е место по доле высокотехнологичного сектора в общем объеме ВВП — 2,8%, но вошла в число стран-лидеров по темпам роста этой отрасли экономики за шесть лет.



Как полагают в компании CLAAS, повышение интереса клиентов к внедрению систем автоматизации и высокоточного земледелия означает, что российские сельхозтоваропроизводители рассматривают цифровые технологии как один из ключевых факторов роста производства и рентабельности бизнеса. Аналогичные результаты показал опрос европейских фермеров: 60% респондентов назвали точное земледелие главным фактором роста производства в сельском хозяйстве, а вторым по популярности ответом была «Автоматизация».



Исследования, проводившиеся по заказу CLAAS, выявили, что использование систем «умного земледелия» дает экономию использования удобрений и химических средств защиты растений в пределах 20−40% и общее сокращение издержек, включая ресурсы воды и энергии, на 10−25%. В свою очередь на 40% увеличивается урожайность. Одним из главных решений, помогающих добиваться таких результатов, является автоматическое картирование урожайности. Установленные на зерно- и силосоуборочных комбайнах датчики измеряют урожайность и влажность убираемых культур, точно соотнося получаемые данные с географическими координатами. Составленные подобным образом в автоматическом режиме карты позволяют на всех последующих этапах возделывания культур проводить для каждого отдельного участка поля необходимую для него обработку почвы и посевов, внесение определенного скорректированного количества удобрений и средств защиты растений. Полученные в ходе уборки новые данные дают возможность произвести сравнение с показателями прошлых лет, определить эффективность произведенных корректировок и перейти к следующему циклу сельскохозяйственных работ.



Еще одним цифровым решением, которое становится все более востребованным у российских клиентов CLAAS, является система оптимизации настроек и рабочих процессов машины TELEMATICS. Это также отражает общемировую тенденцию. С 2011 по 2015 год использование систем телеметрии американскими фермерами увеличилось в три раза: с 7% фермерских хозяйств до 20%. Также, согласно исследованиям, проводившимся в Германии и Великобритании, более эффективное использование рабочего времени машин, оптимальное задействование их мощностей с учетом изменяющихся параметров уборки, экономия времени обслуживания и повышение надежности эксплуатации дают рост производительности зерноуборочного комбайна не менее чем на 10% и увеличение обработанной одним комбайном площади на 150 га за сезон с итоговой экономией до 1 млн руб. в год.



«Практический опыт применения цифровых технологий в сельском хозяйстве демонстрирует, насколько эффективными они могут быть. 20% опрошенных клиентов CLAAS заявили, что уже активно их применяют. Они также высказали мнение, что цифровые технологии сегодня уже «действительно используются». Это достаточно хороший, на наш взгляд, показатель. Вместе с тем, развитие цифровых технологий в российском агропромышленном комплексе находится лишь в «начальной стадии» — так считает 80% аграриев. Возможности большинства хозяйств по техническому перевооружению и внедрению современных решений в сфере «умного земледелия» ограничены. Поэтому мы, как компания, стремимся сделать цифровые технологии более доступными и полагаем, что созданию условий для развития цифровой экономики должно способствовать и государство», — отмечает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ООО «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

