Продолжая свою приверженность студенческим исследованиям и инновациям в области сельского хозяйства, Alltech награждает Криштиано Бортолуцци 35-й премией «Студенческая исследовательская работа Alltech». Криштиано, докторант Университета Джорджии, получил награду во время 107-го ежегодного съезда Птицеводческого союза, который проходил в Сан-Антонио, штат Техас, 23−26 июля 2018 года. Эта награда присуждается студенту, который является главным автором выдающейся исследовательской работы, опубликованной в журнале Poultry Science или The Journal of Applied Poultry Research. Принимать участие в конкурсе могут только студенты, получившие на ежегодном съезде Птицеводческого союза Сертификат за выдающиеся успехи в области научных исследований.



В победившей статье Бортолуцци под названием «Бутират натрия улучшает характеристики при модуляции микробиоты слепой кишки и регулирует экспрессию генов, связанных с иммунной системой кишечника цыплят-бройлеров» оценивается влияние бутирата натрия на характеристики, экспрессию генов, связанных с иммунной системой, в стенках слепой кишки и микробиоты слепой кишки цыплят-бройлеров при уменьшении концентрации энергии рациона и аминокислот. Результаты работы подтвердили, что бутират натрия оказывает положительное влияние на продуктивность откорма бройлеров, получающих корм пониженной калорийности, как путем модуляции микробиоты слепой кишки, так и с применением иммуномодулирующих эффектов.



«Alltech гордится тем, что спонсирует эту награду, поскольку инновации являются основой нашего бизнеса», — сказала д-р Кайла Прайс (Kayla Price), технический менеджер по птицеводству Alltech Канада. «Мы поддерживаем прогресс в птицеводческой отрасли и призываем студентов публиковать свои исследования и сообщать о своих открытиях, что положительно повлияет на будущее птицеводства»



Криштиано Бортолуцци является доктором ветеринарной медицины и в настоящее время является соискателем ученой степени доктора философии на факультете птицеводства в Университете Джорджии. Он вырос на юге Бразилии на ферме, где содержались молочные коровы, свиньи и домашняя птица, поэтому его страсть к животноводству началась с детства и повлияла на выбор его жизненного пути.



Бортолуцци завершил несколько стажировок в первый год обучения в ветеринарной школе и обнаружил, что больше всего интересуется питанием и здоровьем птицы. На протяжении своих исследований он проводил научные опыты, участвовал в научных конференциях, узнавал о здоровье птиц, об иммунной системе кишечника цыплят-бройлеров, о важности питания.



Выполняя свою магистерскую работу, он три месяца работал в Департаменте сельского хозяйства и сельскохозяйственных исследований США (USDA/ARS) в штате Индиана. В январе 2015 года он начал работу в аспирантуре по животноводству в Университете Пердью (Purdue University), позже переехав в Университет Джорджии. Бортолуцци опубликовал 18 статей и планирует закончить свою кандидатскую диссертацию осенью. Он предвкушает начало практической деятельности и применение своего опыта в отрасли птицеводства.



Alltech спонсирует премию «Студенческая исследовательская работа Alltech» с 2000 года, выражая признание молодым научным умам за их приверженность публиковать свои исследования и обмениваться результатами своей работы в птицеводстве.

