Это на 50% быстрее средних по России сроков и прошлогоднего результата «АгроТерры». Увеличив темпы уборки, компания получила урожай на уровне 38,1 ц/га (Минсельхоз: средний показатель по стране — 36,2 ц/га).



Новый процесс уборки применялся в 30 хозяйствах «АгроТерры» в семи областях присутствия компании. Основные факторы оптимизации сроков: планирование, изменение процесса приемки и логистика. Накануне уборки составлялись трехдневные планы. В них отмечался предварительный уровень качества и урожайность продукции на поле, чтобы элеваторы заранее готовили линию приема. Также указывалось количество нужной техники по маршрутам, чтобы логисты своевременно обеспечивали ее наличие. Растениеводы в каждом хозяйстве планировали процесс трехзвенной уборки для координации работы комбайнеров и трактористов. Как результат — каждую минуту все комбайны компании собирали 25 тонн озимой пшеницы.



«Часто не новая, а эффективная организация процесса дает основную ценность. Применив методы бережливого производства, мы увеличили нашу скорость и производительность техники. Такого же результата можно было бы добиться, купив еще 50 комбайнов. Новый подход сэкономил 0,5 млрд рублей и позволил заработать больше на урожае лучшего качества. Планирование «точно вовремя» позволило нам убрать пшеницу высокой классности и сохранить ее свойства на этапе всей цепочки от поля до клиента», — отмечает исполнительный директор растениеводческого бизнес-блока Группы компаний «АгроТерра» Валерий Редькин.







Комбайнер Сергей Масалов из хозяйства в Сосновке Курской области был первым в компании, кто открыл уборочную. Раньше его команда из пяти комбайнов убирала в среднем 400 тонн за смену, в этом сезоне такой объем они молотили за шесть часов. Как и другие хозяйства компании, подразделение в Сосновке завершило уборку озимой пшеницы за 7 дней. «Мы были готовы к трехзвенной уборке много лет назад, когда это только входило в моду в России. Но стоящий результат появился сейчас, когда в компании отладили весь процесс, а не только один этот элемент. Сегодня мы экономим не часы, а дни! Красота — «плыть» по золотому полю в комбайне и видеть, как зерно сразу попадает на следующий этап, в перегрузчик. Еще несколько минут, и оно уже будет в грузовике мчаться на элеватор. Так работает команда», — считает Сергей Масалов.



Трехдневный оперативный план применяется в текущем сезоне во время уборки яровой пшеницы, сои, рапса, гороха, нута и подсолнечника.

