Пятый год подряд команда DEKALB собирает российских аграриев, чтобы продемонстрировать достижения современной селекции гибридов кукурузы, а также влияние технологических операций и факторов внешней среды на урожайность культуры. В этот раз «испытательным полигоном» стала площадка КФХ «Виктория +" в Белоглинском районе Краснодарского края, куда 15 и 16 августа съехалось более 200 аграриев из Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, а также из Центрального Черноземья — регионов, лидирующих по объемам выращивания кукурузы.



В нынешнем году компания засеяла на опытной площадке площадью 30 га 18 наименований гибридов из линейки, реализуемой в России. В дополнение к ранее проводимым агрономическим и факторным испытаниям — 209 делянок (19 гибридов в пяти густотах в двукратной повторности и 19 гибридов по одной делянке для изучения влияния гербицидной обработки) — специалисты DEKALB организовали 23 опытные делянки для изучения различных доз и форм удобрений, а также междурядной обработки почвы.



Отдельное внимание в рамках полевых семинаров уделили вопросам химической защиты культуры на различных этапах вегетации. Несмотря на высокую продуктивность гибридов DEKALB, получение урожая сопряжено с различными неблагоприятными условиями, в том числе, с уроном, наносимым болезнями почвы и растений, а также вредителями. Например, в нынешнем году урожай кукурузы во многих районах юга России и Черноземья оказался под угрозой из-за нашествия совки. В компании отмечают, что из года в год под влиянием меняющихся климатических условий опасность тех или иных болезней и вредителей может усиливаться или ослабевать. Однако, чтобы предотвратить потенциальный урон, необходимо следовать всем регламентам применения гербицидов, особенно внимательно относиться к подбору препаратов по видовому составу сорной растительности, своевременному применению и соблюдению температурного режима. Особую роль в борьбе с болезнями, вредителями и сорной растительностью играет протравливание посадочного материала, позволяя «сыграть на опережение».



Так, представленный в рамках работы Инновационного центра Acceleron, используемый для протравливания семян, имеет комплексное действие: он не только обеспечивает эффективную защиту от болезней почвы и семян (в т. ч. фузариоза, ризоктониоза и питиоза), вредителей (таких, как проволочник, шведская муха, озимая совка), но и гарантирует ускоренное развитие корневой системы для легкодоступности усвоения питательных веществ и поглощения воды, что в целом увеличивает жизнеспособность растений.



Компания также объявила о регистрации двух новых гибридов, отличительной характеристикой которых является высокая энергия роста на начальных этапах развития. Это позволяет им не только успешно обгонять в росте сорные растения до гербицидной обработки, но и повышает их сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды.



Кроме этого, одна из представленных новинок сезона-2018 — раннеспелый гибрид ДКС 3079 (ФАО 190) — имеет наибольший потенциал урожайности в своей группе спелости при интенсивной технологии и хорошем агрофоне и высокую степень влагоотдачи. В числе его прочих характеристик — полуэректоидное расположение листьев и масса тысячи зерен до 330 г. Он оптимально подойдет хозяйствам Центрального Черноземья при работе по различным технологиям. Вторая новинка — среднеспелый гибрид ДКС 4178 (ФАО 330) имеет повышенную устойчивость к пониженным температурам в ранние фазы, а также мощную корневую систему, способствующую лучшему усвоению элементов питания и влаги из почвы. Этот гибрид эффективно проявит себя на юге России в хозяйствах с интенсивной технологией.



В ближайшем будущем компания рассчитывает расширять свое присутствие в сегменте среднеспелых групп гибридов, а также укреплять позиции на российском рынке в целом за счет увеличения доли семян отечественного производства. Так, если в текущем году площади посевов в Краснодарском крае и Воронежской области составили 260 га, то в будущем году в планах засеять до 600 га, а в 2020 — до 1200 га. По словам представителей DEKALB, это позволит на фоне ожидаемого роста спроса увеличить объемы продаж за счет получения клиентами субсидий на продукцию отечественного семеноводства.



Среди точек роста рынка семян, и в том числе кукурузы, в компании выделяют развитие животноводческой отрасли на фоне общего курса на импортозамещение, которой требуется соответствующая кормовая база, а также ожидающееся подорожание кукурузы в результате прогнозируемого низкого урожая во многих регионах вследствие засухи и нашествия вредителей в текущем году.

