Главным поставщиком данной аминокислоты является Бельгия, ее доля составляет 27%. Вторым крупным поставщиком значится Франция — свыше 15%. За январь-июнь 2018 года в Россию было поставлено на 26% метионина меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Экспорт российского метионина, произведенного на заводе «Волжский оргсинтез» за январь-июнь текущего года составил свыше 3,5 тысяч тонн. Средняя цена на метионин в России в конце июля 2018 года составляла около 2,57−2,61 евро/кг. В ЕС была зафиксирована цена в районе 2,11−2,13 евро/кг.



В Россию за период января-июня 2018 года было ввезено свыше 40 тысяч тонн лизина. Крупной страной-поставщиком является Индонезия, ее доля составляет более 47%. За шесть месяцев 2018 года в Россию было поставлено на 22% лизина больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. В конце июля текущего года в России средняя цена на данную аминокислоту составляла 1,71−1,77 евро/кг. Цена на лизин в Европе была зафиксирована в диапазоне 1,22−1,28 евро/кг.



Согласно оценочным данным компании «Фидлот» , за первые полгода 2018 года в Россию было поставлено более 15 тысяч тонн треонина. Главным поставщиком данной аминокислоты является Китай, его доля составляет более 98%. За январь-июнь 2018 года в Россию было ввезено на 8% треонина меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средняя цена на треонин в России на 30 неделе составляла около 1,33−1,4 евро/кг, а в Европе 1,24−1,26 евро/кг.

За январь-июнь 2018 года в Россию было ввезено свыше 380 тонн триптофана. Основными странами-поставщиками являются Китай, Индонезия и Франция, их доли составляют 69,6%, 27,3% и 3,1% соответственно. За первые полгода 2018 года в Россию было поставлено на 120% триптофана больше, чем за первые полгода 2017 года. В конце июля 2018 года цена на триптофан в России находилась на отметке 12,5−13 евро/кг. В Европе цена была зафиксирована в диапазоне 9,5−10 евро/кг.