«АгроТерра», организовавшая работу своих 30 хозяйств по типу средних по размеру ферм, показала связь между исследованиями, стандартизацией и ростом урожайности культуры. Демонстрация прошла в Тульской области в хозяйстве «Натальино» и на элеваторе в селе Товарково, где подрабатывают и хранят сою.

Каждое хозяйство «АгроТерры» стандартизировано по размеру около 6 тысяч гектаров и выполняет операции по разработанным в компании технологическим инструкциям. Документы описывают оптимальные для производства сои семена, удобрения, последовательность работ, необходимую технику. Стандарты обновляются после испытаний и опытов, которых ежегодно до 1000 проводит Центр новаций и исследований «АгроТерры». Путем постоянных улучшений в компании уже научились получать урожайность культуры в 28,2 ц/га и содержание протеина в бобах 36,1%.

«Аргентина — один из мировых лидеров по производству и экспорту сои. Мы заинтересованы в больших урожаях. Средняя производительность на наших фермах составляет 30 ц/га с содержанием белка 40%. Мы добиваемся таких результатов, потому что используем трансгенные сорта семян. Нас очень впечатлило, что в «АгроТерре» высокий результат получают без применения продуктов с генной модификацией. Нам однозначно интересен опыт компании в стандартизации и исследованиях», — отметил глава аргентинской делегации, президент консалтинговой компании Novitas SA Энрике Эризе.

«АгроТерра» одной из первых в центральной России начала выращивать сою в крупных масштабах и на широкой территории. За много лет мы собрали богатую экспертизу и продолжаем ее накапливать в нашем Центре новаций и исследований. Новации дают нам возможность повышать эффективность, а стандарты — внедрять новые подходы во всех хозяйствах с гарантированным качеством. Соя остается нашей фокусной культурой не только с точки зрения выращивания, но и для покупки на наших элеваторах. У нас высокие требования по качеству, поскольку покупатели дают премию за содержание белка и чистоту культуры. Чтобы покупать продукцию нужного нам уровня, мы готовы передавать производителям в России нашу технологию через «Интегратор», — говорит директор по растениеводству «АгроТерры» Томас Доренвендт.

Центр развития растениеводства «Интегратор» включает полный цикл услуг: от финансирования до выкупа урожая. В прошлом сезоне он помог вырастить урожай 80 мелким и средним производителям. До 2022 года «Интегратор» окажет поддержку порядка 800 сельхозпроизводителям.