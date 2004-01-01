Партнерский материал. Силовой рекорд на «Ростсельмаш»

На соревнованиях присутствовали вице-президент Федерации силовых видов спорта Ростовской области, 3-хкратный чемпион мира и Европы, 14-тикратный чемпион России по пауэрлифтингу в системе WDFPF Михаил Вебер, представитель федерации Александр Карпенко, представитель Ассоциации российских силачей Михаил Иванов и многие знаменитые спортсмены.



Силачи со всех регионов России состязались в пяти дисциплинах. Компания «Ростсельмаш» предоставила спортивные снаряды, праздничную атрибутику и призы для победителей.



После Чемпионата на территории компании «Ростсельмаш», ведущего производителя тракторов, прошло установление рекорда России по буксировке 10 моделей тракторов, входящих в семейство «Ростсельмаш», трех различных серий мощностью от 270 л. с. до 600 л. с. и общим весом до 150 тонн. В составе могучего поезда три модели рекордсмена — 340, Ростсельмаш RSM 2375, трактор модели 535.



В данной связке представлены машины всех семейств тракторной группы «Ростсельмаш». Это далеко не весь перечень моделей, но представитель каждого семейства в данной связке отметился. Серия 2000 — в нее входят изготавливаемые в Ростове легендарные тракторы 2375 и 2400, серия 3000 — в нее входят высокомощные тракторы на шарнирно-сочлененной раме, которые будут производиться в Ростове-на-Дону с 2019 года и младшая серия — классические тракторы.



После установки рекорда России спортсмены поделились, что это был один из самых сложных рекордов в их карьере. «Ранее мы уже перетягивали вагоны, фуры, самолеты, но тракторы — впервые. Сложность буксировки заключилась в том, что колеса большие, крупногабаритные от этого момент самого движения усложнен. Ранее в России никто ничего такого с тракторами не делал, поэтому мы рады быть первыми. И тракторы для рекорда могут быть только от «Ростсельмаш». Мы наслышаны — эти машины как мы: у каждой за плечами серьезные достижения Огромное спасибо «Ростсельмаш» за предоставленную возможность», — отметил Михаил Палер, представитель ассоциации российских силачей.



«Значимость данного рекорда для компании «Ростсельмаш» - сведение воедино всех семейств широкой тракторной группы в преддверии 90-летия компании. Мы по каждому семейству в составе группы поставили рекорды, но не хватало только общего рекорда. Когда семья едина — она по-настоящему сильна!», — прокомментировал директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Прохор Дармов.

