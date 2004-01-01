Партнерский материал. Руководитель «АгроТерры» в числе 1000 лучших менеджеров России

Рейтинг Ассоциации Менеджеров является независимым инструментом определения лидеров в различных отраслях экономики России и оценки профессиональной репутации российских руководителей.



Экспертами выступают люди, которые являются бизнес-лидерами развития России. В этом году в список лидеров впервые вошли представители ведущих СМИ: главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, основатель Telegram Павел Дуров, главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Также выросло количество предпринимателей, чей бизнес связан преимущественно с потребительским сегментом: к основателю «Магнита» Сергею Галицкому присоединились президент «Мираторга» Виктор Линник, создатель Novikov Group Аркадий Новиков, президент «М.Видео» Александр Тынкован.



В этом году заявки на участие в рейтинге подали 3500 руководителей из 20 отраслей экономики России. В рейтинге появилось больше международных и крупных федеральных компаний. Например, руководитель «АгроТерры» оказался в одной категории с ведущими международными компаниями Unilever, Ernst & Young, Biocad и другими.



Справка



Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.



Ассоциация менеджеров — это одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

