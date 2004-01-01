Партнерский материал. Компания Alltech приглашает на конференцию «Ведение устойчивого птицеводства в турбулентное время: предпосылки и опыт»

Бразильский консультант Озлер Десузар (Osler Desouzart) любит иронично повторять, что сельское хозяйство — это искусство терять деньги, работая 400 часов в месяц, чтобы накормить людей, которые считают, что произведенной таким трудом едой их чуть ли не убивают!



Между тем, другие считают, что устойчивую прибыль обусловливает продуманный бизнес, где нет мелочей, а ключ кроется в качестве 40 граммового цыпленка и в способности его кишечника утилизировать питательные вещества и превращать их в… прибыль.



Кажущаяся насыщенность домашнего рынка, мучительный поиск других рынков, с трудом дающееся постоянство следования правилам создают проблемы и турбулентность, не способствующие развитию столь сложного бизнеса, каковым является птицеводство.



Где мы хромаем, где заблуждаемся, где не дорабатываем?



Ответов много, однако только тот заслуживает внимания, изучения и применения, эффективность которого подтверждена практикой.



Компания Alltech приглашает специалистов и руководителей птицеводческих предприятий на конференцию «Ведение устойчивого птицеводства в турбулентное время: предпосылки и опыт», которая состоится с 15 по 19 октября 2018 года в Тбилиси.



На конференции в Тбилиси с нами будут практики из разных стран — Бразилии (Элизабет Сантин и Фернандо Рутц), Великобритании (Азиз Сакрани). Они поделятся не только выработанными рекомендациями и советами, но и расскажут о процессе их поиска.



Программа конференции размещена на сайте Alltech.com/russia .



Регистрация на конференцию открыта до 5 октября.

