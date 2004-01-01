 Партнерский материал. Компания Alltech приглашает на конференцию «Ведение устойчивого птицеводства в турбулентное время: предпосылки и опыт» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech приглашает на конференцию «Ведение устойчивого птицеводства в турбулентное время: предпосылки и опыт»
Сентябрь 2018
Конференция пройдет с 15 по 19 октября 2018 года в Тбилиси. Специалисты из разных стран поделятся своим опытом и проверенными на практике рекомендациями
Фото: Alltech

Бразильский консультант Озлер Десузар (Osler Desouzart) любит иронично повторять, что сельское хозяйство — это искусство терять деньги, работая 400 часов в месяц, чтобы накормить людей, которые считают, что произведенной таким трудом едой их чуть ли не убивают!

Между тем, другие считают, что устойчивую прибыль обусловливает продуманный бизнес, где нет мелочей, а ключ кроется в качестве 40 граммового цыпленка и в способности его кишечника утилизировать питательные вещества и превращать их в… прибыль.

Кажущаяся насыщенность домашнего рынка, мучительный поиск других рынков, с трудом дающееся постоянство следования правилам создают проблемы и турбулентность, не способствующие развитию столь сложного бизнеса, каковым является птицеводство.

Где мы хромаем, где заблуждаемся, где не дорабатываем?

Ответов много, однако только тот заслуживает внимания, изучения и применения, эффективность которого подтверждена практикой.

Компания Alltech приглашает специалистов и руководителей птицеводческих предприятий на конференцию «Ведение устойчивого птицеводства в турбулентное время: предпосылки и опыт», которая состоится с 15 по 19 октября 2018 года в Тбилиси.

На конференции в Тбилиси с нами будут практики из разных стран — Бразилии (Элизабет Сантин и Фернандо Рутц), Великобритании (Азиз Сакрани). Они поделятся не только выработанными рекомендациями и советами, но и расскажут о процессе их поиска.

Программа конференции размещена на сайте Alltech.com/russia.

Регистрация на конференцию открыта до 5 октября.

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