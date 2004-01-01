 Партнерский материал. Подвесная часть доильного аппарата DeLaval Evanza™ была удостоена серебряной медали Innovation Award EuroTier — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Подвесная часть доильного аппарата DeLaval Evanza™ была удостоена серебряной медали Innovation Award EuroTier
Сентябрь 2018
В этом году компания «ДеЛаваль» была удостоена серебряной медали EuroTier за доильные стаканы DeLaval Evanza и кассетную сосковую резину. Эта награда подчеркивает эффективность работы «ДеЛаваль» на благо животноводческим комплексам и инновационное лидерство компании в молочном производстве
Фото: DeLaval

Подвесная часть доильного аппарата DeLaval Evanza оснащена первыми в мире стаканами, в которых вместо обычной сосковой резины используется кассета. Они оснащены коллектором новой конструкции на основе доработанной технологии TopFlow ™ и отличаются простым и быстрым соединением между коллектором и доильным стаканом.

Новые доильные стаканы DeLaval Evanza с кассетной сосковой резиной предоставят значительные преимущества фермерам и животным с точки зрения повышения производительности, здоровья животных, обслуживания, эргономики и надежности.

Фермы, где тестировали новые доильные стаканы с кассетным фильтром Evanza, показали увеличение молокоотдачи до 9,3%. Они также продемонстрировали увеличенную скорость присоединения и сниженное временя доения до 30 минут на доильную сессию, что привело к общей экономии времени на 7%. Кроме того, показатели оценки состояния сосков повысились, а скорость обслуживания выросла на 50%. Смена кассеты выполняется в три раза быстрее, чем смена обычной сосковой резины, что значительно экономит время и ресурсы. Все данные были получены с испытательных и экспериментальных ферм, фактические значения могут отличаться от упомянутых.

«Инновации у нас в крови. Они играют ведущую роль в постоянной поддержке наших клиентов. Новая система Evanza — это революционное сочетание подвесной части и кассетной сосковой резины. Это решение «ДеЛаваль» на пути непрерывной поддержки фермеров по всему миру стало убедительным заявлением компании в рамках повышения эффективности и рентабельности хозяйств, обеспечения безопасности продуктов питания и здоровья животных, что крайне необходимо в молочной промышленности», — говорит Пол Лёфгрен, исполнительный вице-президент в регионе Европа, Средний Восток и Африка.

Посетители выставки EuroTier 2018 смогут ознакомиться с доильными стаканами и кассетной сосковой резиной Evanza, а также со многими другими инновационными решениями на стенде ДеЛаваль № 13D25 В Павильоне 13.

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