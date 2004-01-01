Партнерский материал. Компания «ДеЛаваль» представила свои последние инновации на EuroTier 2018

Эти передовые инновационные решения повышают эффективность работы «ДеЛаваль» на благо животноводческих комплексов по всему миру и способствуют прогрессу в сфере улучшения здоровья животных, роста эффективности труда, а также повышения безопасности продуктов питания и рентабельности животноводческих комплексов.



На EuroTier 2018 «ДеЛаваль» представил следующие инновации:



Робот-дояр VMS™ V300

26 июня новая система доения — Робот-дояр® VMS™ V300- была выведна на мировой рынок. Благодаря ей обеспечивается 99% точность попадания спрея для обработки сосков и действительно почетвертное доение. Производительность системы, при меньших производственных затратах, стала на 10% выше по сравнению с предыдущей версией. Также отмечается увеличение успешности подсоединения доильного аппарата до 99,8% и снижение времени подсоединения до 50% с потенциальным ростом надоев до 3 500 кг в день. Данные собираются на испытательных и экспериментальных фермах.



Робот-дояр® VMS™ V300 помогает фермерам, делая их менее зависимыми от неопределенностей рынка труда в будущем, основное внимание уделяя здоровью животных и продовольственной безопасности.



Робот-дояр® VMS™ V300 поставляется с новым пользовательским интерфейсом DeLaval InControl™, который обеспечивает возможность доступа к информации и управления системой в удаленном режиме. DeLaval PureFlow™, новый прозрачный стакан для подготовки сосков — это еще одно новшество, появившееся в VMS™ V300. Наконец, DeLaval InSight™ - это самая современная технология аккуратного, быстрого и точного подсоединения.



Робот-пушер OptiDuo™

Робот-пушер OptiDuo™ также был представлен 26 июня. Он обеспечивает коровам постоянный доступ к свежему корму. Данная технология позволяет перемешивать корм еще до его попадания на кормовой стол. Благодаря вращающемуся шнеку с двойной спиралью и функции адаптивного привода все виды корма перемещаются на кормовой стол, заполняя пустые места и обеспечивая сохранность структуры грубых кормов. Это означает, что коровы с более низким рангом не вытесняются к пустым кормушкам, что, в свою очередь, снижает конкуренцию и понижает уровень стресса, который испытывают коровы возле кормового стола.



Каждый робот-пушер OptiDuo™ спроектирован с учетом удобства обслуживания. В нем всего несколько деталей, требующих замены. Смазка при этом не требуется. Кроме того, по клиентской программе DeLaval InService™ доступны расходные материалы, консультации и все прочие услуги.



Система DeLaval

Приложение DelPro™ Companion, разработанное для фермеров, не только отображает информацию о животных, но также помогает в повседневной работе, записывая все важные события, которые происходят в течение рабочего дня, по мере их возникновения. DelPro™ Companion предоставляет оперативный доступ к информации о животном при помощи мобильного устройства, где бы фермер ни находился. Приложение DelPro™ Companion автоматически синхронизирует последние события в мобильном устройстве и на сервере фермы. Оно позволяет быстро просмотреть информацию о доении, кормлении, оценить физическое состояние в баллах, активность коров и все прочие сохраненные события. Где бы ни находился фермер, он всегда имеет доступ к информации, необходимой для принятия правильного решения, в режиме реального времени.



Приложение для управления фермой DeLaval

Приложение DelPro Companion, разработанное для фермеров, не только отображает информацию о животных, но также помогает в повседневной работе, записывая все важные события, которые происходят в течение рабочего дня, по мере их возникновения. DelPro Companion предоставляет оперативный доступ к информации о животном при помощи мобильного устройства, где бы фермер ни находился. Приложение DelPro Companion автоматически синхронизирует последние события в мобильном устройстве и на сервере фермы. Оно позволяет быстро просмотреть информацию о доении, кормлении, оценить физическое состояние в баллах, активность коров и все прочие сохраненные события. Где бы ни находился фермер, он всегда имеет доступ к информации, необходимой для принятия правильного решения, в режиме реального времени.



Подвесная часть DeLaval

Подвесная часть DeLaval Evanza™ впервые в мире оснащена кассетным вкладышем доильного стакана, включая сосковую резину «Клевер»™, которая обеспечивает улучшенное состояние и комфорт сосков, а также имеет новый модульный ассортимент доильных стаканов. Срок службы вкладыша увеличен до 50% по сравнению с обычной сосковой резиной. Благодаря кассетной системе, эту сосковую резину можно заменить в среднем в три раза быстрее, чем обычную: нужно просто сделать поворот для открытия и поворот для закрытия. Подвесная часть DeLaval Evanza™ улучшает рабочую эргономику, а также, как видно на наших испытательных фермах, повышает молокоотдачу на 9%, удой на 5% и сокращает время доения на 7%.



С точки зрения экологичности, в дополнение к более длинным интервалам замены сосковой резины, новые материалы кассеты на 100% перерабатываемые, что также способствует сохранению окружающей среды.



Новые подвесные части доильного аппарата DeLaval Evanza™ могут использоваться в любой традиционной доильной системе: с привязным содержанием, в параллельных статических доильных залах, в доильных залах типа «елочка» или «тандем», и в системах типа «карусель».



Доильная карусель DeLaval

Компания «ДеЛаваль» представила интегрированную систему доения типа «карусель», предназначенную для развивающихся хозяйств, которые ориентированы исключительно на потребности клиентов и животных. Новая карусель E100, благодаря инновационным решениям, использованным в ней, призвана обеспечивать высокие основные показатели эффективности:



DeLaval FastLane™ предназначена для увеличения пропускной способности на выходе и входе роторного доильного зала, тем самым повышая его эффективность.



DeLaval ComfortBail™ - уникальная низкопрофильная стойка автоматизации, обеспечивающая более спокойный процесс доения и увеличивающая пропускную способность.



DeLaval Cockpit™ позволяет оператору контролировать весь процесс доения и делает возможным управление каруселью одним человеком.



Статический доильный зал DeLaval

В начале 2019 года «ДеЛаваль» предложит свое последнее инновационное решение в области статических доильных залов. «ДеЛаваль» представляет новый подход к спокойному, быстрому и эффективному перемещению коров в процессе доения, дав новый виток развития системе параллельных статических доильных залов. Ключевые характеристики новой системы P500:



Шейный упор DeLaval SynchroArc™ экономит пространство. Система обеспечивает бережное доение с начала и до конца. Она увеличивает эффективность доения благодаря уменьшению занимаемой площади и меньшим требованиям к вертикальному пространству.



Последовательно закрывающиеся разделительные калитки с автономным управлением DeLaval SynchroSweep™. Они создают более спокойную обстановку, которая облегчает процесс входа и выхода коров, а также обеспечивает их комфорт.



Система управления стойлами DeLaval SynchroControl™. Обеспечивает безопасную, удобную и эффективную работу статического доильного зала под контролем фермера.



Песчаный стабилизатор DeLaval

Наши клиенты знают о важности хорошей зоны отдыха, где маты и матрацы являются частью коровника. Этот черный сотовый мат с песочным наполнителем обеспечивает коровам естественный и здоровый отдых. Благодаря простоте установки, долговечности (высокой кислотостойкости), максимально сниженному риску травмирования коров и неприхотливости в техническом обслуживании — это идеальное решение для коровников с беспривязным содержанием скота.



Автоматическая система охлаждения для коров компании « ДеЛаваль

Предотвращение теплового стресса летом позволяет фермерам сохранить уровни производства молока зимой, избегая негативного влияния на прием корма, стельность и общее здоровье коров. Будучи разработанной для автоматических доильных систем, эта система состоит из опрыскивателей и вентиляторов, оснащенных датчиками и «умными» блоками управления, которые обеспечивают охлаждение коров посредством испарения воды на их коже. При наличии системы самоактивации (патент заявлен) коровы быстро учатся находить прохладные зоны, т. е. именно те зоны, где, по мнению фермера, коровы должны находиться. Когда корове жарко, она идет к корму, где ее поощряют охлаждением, которое стимулирует ее аппетит. Съедая больше корма, коровы получают импульс к доению; когда коровы идут на автоматическую систему доения, их снова поощряют охлаждением. Таким образом, стимулируется позитивное поведение, и коровы получают мотивацию есть, отдыхать и давать молоко.



Рулонное напольное покрытие DeLaval

Новое рулонное напольное покрытие DeLaval CR20 также предназначено для использования в стойлах для беспривязного содержания, в частности, в стойлах с разделителями подвесного типа. Оно специально предназначено для молодняка и нетелей, отличается хорошей устойчивостью к скольжению, простотой в обслуживании, и хорошо поддается чистке.



Сосковая резина «Клевер»™ компании « ДеЛаваль

С момента запуска в эксплуатацию преимущества использования продемонстрировала сосковая резина «Клевер»™ (Clover™) компании «ДеЛаваль» и в целом проявила себя как наилучшая альтернатива обычной сосковой резине. Она совместима со всеми системами, будь то статический доильный зал, карусель или автоматическая доильная система. Теперь же новый переработанный дизайн сосковой резины «Клевер»™ обеспечивает еще лучшую производительность, чем раньше. Он позволяет повысить скорость доения и обеспечить более высокие удои, сохраняя здоровье вымени так же, как и сосковая резина предыдущего поколения. Это позволяет фермерам легко решать ежедневные задачи, связанные со здоровьем животных, эффективностью работы, безопасностью продуктов питания и рентабельностью фермы.



На EuroTier 2018 стенд «ДеЛаваль» находится на месте 13D25 и является самым большим стендом в Павильоне 13. В течение целой недели запланировано проведение сессий на немецком и английском языках, где фермеры и эксперты «ДеЛаваль» поделятся своими мыслями о том, как последние разработки могут помочь животноводческим комплексам справиться с их задачами в области здоровья животных, эффективности работы, безопасности продуктов питания и повышения рентабельности фермы.

