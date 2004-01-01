Партнерский материал. Новое поколение гибридов капусты для впечатляющих результатов

Большой штат высококвалифицированных селекционеров и генетиков разрабатывает новые сорта и гибриды, ориентируясь на запросы и потребности сельхозпроизводителей. Отметим, что гибриды «Сингенты», реализуемые на российском рынке, не являются ГМ-продуктами — их применение и использование полностью безопасно и соответствует всем нормам, принятым в РФ. Кроме того, в течение прошедших трех лет компания приняла решение о возможности производить семена на территории России, чтобы сделать их стоимость более приемлемой для конечного потребителя.



Проверка в стрессовых условиях

Если спросить у производителей белокочанной капусты, какой год они запомнили лучше всего, то услышим один ответ — 2010! Засуха, неурожай, высокие цены на продукцию — все это сделало выращивание и реализацию капусты не просто невыгодным, но для многих даже убыточным предприятием. Интересно, что именно в этот год гибрид компании «Сингента» Агрессор F1 смог проявить все свои лучшие товарные качества и конкурентные преимущества. Несмотря на засуху, Агрессор F1 дал отличный урожай, даже в условиях богары. Именно с этого года началось успешное распространение гибрида на рынке России. Устойчивый, урожайный, неприхотливый, не боится трипса, хорошо хранится — мало какой гибрид мог похвастаться набором таких же характеристик.





«Сингента»



Саксессор F1 и Профессор F1 — новинки гибридного ряда семейства Агрессор

Время идет, сельхозпроизводители сталкиваются с новыми проблемами. Появляются новые штаммы грибов и бактерий, трипс становится более агрессивным. Кроме того, в связи со сложной экономической ситуацией производители белокочанной капусты вынуждены искать гибриды, которые позволят снизить издержки и повысить маржинальность производства. Именно поэтому селекционеры компании «Сингента» вывели два новых гибрида из семейства Агрессора, которые, безусловно, станут интересны аграриям. Они удачно сочетают в себе все необходимые сельхозпроизводителям качества и отвечают основным требованиям конечных потребителей продукции.



Легкость доработки



Оба гибрида легко дорабатываются после хранения, их очень легко чистить. Селекционерам удалось добиться того, чтобы пневмоочистка Саксессора F1 и Профессора F1 могла проходить максимально эффективно. У кроющих листьев кочана в пазухе есть «зазоры», струя воздуха, попадая туда, легко отрывает кроющий лист. Результат — красивый и чистый кочан за считанные секунды. Даже после очень длительного хранения и сильной зачистки кочаны не становятся кривыми и не теряют свой товарный вид.



Транспортабельность



Очень важный фактор для трейдеров — легкость транспортировки. Здесь производитель может быть абсолютно спокоен. Гибриды отлично транспортируются на самые дальние расстояния без урона для внешнего вида.



Превосходные вкусовые качества



Если вам нужен гибрид для реализации с начала осени и в течение всей зимы, Профессор F1 и Саксессор F1 — это ваш выбор! Уже к середине сентября гибриды набирают необходимое количество сахаров. Эту капусту можно смело отправлять на реализацию на рынки, а также в школы и детские сады. Кроме того, уже к октябрю ее можно сдавать на квашение!



«Мы выращиваем гибриды Профессор F1 и Саксессор F1 второй год подряд. Высадку заканчиваем к 10 апреля, — рассказывает Петр Килански, сельхозпроизводитель из Польши. — Уборку проводим с августа по сентябрь, средний вес головки — 7 кг для Профессора и 6 кг для Саксессора. Оба гибрида дают хороший, чистый урожай. Нас порадовала высокая устойчивость к бактериозу и трипсу. Оба гибрида отлично подходят для квашения, так как у них более тонкие листья, содержание сухого вещества примерно на 9 % выше, чем у остальных гибридов, и высокое содержание витамина C. В будущем эти гибриды будут иметь наибольшую долю в нашем севообороте», — доволен фермер.



Устойчивость к трипсу



Саксессор F1 и Профессор F1 были выведены с устойчивостью к агрессивному трипсу последних поколений. Последние 2-3 года трипс очень рано покидает зерновые и устремляется на капусту, такую сочную и зеленую. Наши гибриды прошли путь многоступенчатых проверок на устойчивость к трипсу в разных регионах. В результате удалось добиться того, что даже при самых благоприятных для трипса условиях дальше второго листа вредители не проникают. Это связано в первую очередь с мощным восковым налетом у гибридов.



Прокса Ксаба из Венгрии выращивает Саксессор F1 и Профессор F1 уже второй год, в этом году увеличил площади. «Мы произвели высадку 10-го июля и убирали оба гибрида до конца ноября, — делится опытом аграрий, — после нескольких недель стояния в поле. В процессе тщательного осмотра мы не обнаружили никаких насекомых, трипсов, заболеваний, бактериозов, которые были так распространены в 2017 году. Наша компания работает как с переработчиками, так и со свежим рынком. Мы уверены, что Саксессор подойдет для нашего формата работы, поэтому в следующем году мы еще увеличим объем производства этого гибрида».



Засухоустойчивость



В условиях Юга России, где особенно актуальна проблема засухи и воздействия высоких температур, гибриды также показали себя с лучшей стороны. Саксессор F1 и Профессор F1 так же, как и Агрессор F1, обладают очень мощной и агрессивной корневой системой. Корень при прямом посеве уходит глубже чем на 2 м, добывая себе воду и питательные вещества. Мощный листовой аппарат помогает закрывать сорняки в междурядьях, благодаря чему уменьшается количество прополок. Кроме того, из-за мощного воскового налета у капусты в жару не так сильно идет испарение.



Устойчивость к бактериозам



И еще одну особенность гибридов селекционеры заметили в процессе испытаний. На фоне сильного поражения бактериозами на поле у гибрида Профессор F1 не было ни одного пятнышка, у Саксессора F1 наблюдался лишь 1 % поражения. Так что если в вашем регионе есть большие проблемы с бактериозами и вы не знаете, как с ними бороться, мы рекомендуем попробовать эти новые гибриды.



«Мы искали гибрид, который мог бы выращиваться по экстенсивной технологии, но при этом показывать высокую продуктивность, быть стабильным и отлично храниться длительный период времени с минимальными потерями. Также одним из важных требований была устойчивость к бактериозу. Мы заметили, что полтора месяца “стояния” в поле не вызвали абсолютно никаких проблем у Саксессора F1. С нашей нормой высева в 31 тыс. растений на гектар мы собирали кочаны одинаковой формы с весом 5,5-5,7 кг. Растения были схожи с Агрессором F1 по форме и размеру кочана, но листья были более тонкими и прикреплялись несколько иначе. В наших условиях хранение продлилось до середины марта с положительным результатом», — рассказал Халаш Адам из Венгрии.



Механизированная уборка



В сельском хозяйстве с каждым годом сложнее найти рабочие руки, а капуста очень любит ручную уборку. Много компаний-производителей техники, предлагают сейчас комбайны для уборки капусты. Однако они забывают уточнить, что далеко не каждый гибрид подходит для такой механизированной уборки. Саксессор F1 и Профессор F1 были выведены специально для сельхозпроизводителей, использующих специализированную технику для уборки капусты. Гибриды обладают идеальной выравненностью: внешняя кочерыга на всем поле одинаковой высоты, что важно при настройке комбайна (в противном случае можно срезать большое количество листьев или «зарезать» кочан). В ряду кочаны стоят идеально ровно, не заваливаясь на бок. Кроме того, капуста имеет амортизационный лист, который защищает кочан от ударов во время транспортировки по ленте к контейнеру.





«Сингента»



Отличия гибридов по основным показателям

Саксессор F1



- Кочан более округлый, чем у Агрессора F1



- Срок вегетации 115 дней



- Размер головки 3-5 кг



- Хорошая лежкость, низкие потери после хранилища



- Высокая устойчивость к бактериозу



- Подходит как для продажи в свежем виде, так и для переработки



Профессор F1



- Кочан приплюснуто-округлый



- Вегетационный период 120-125 дней



- Хранение до марта



- Размер головки 4-6 кг



- Короткий стержень, плоская форма



- Отличные форма и размер для переработки



- Высокая устойчивость к бактериозу



- Высокая урожайность (даже выше, чем у Агрессора F1)



Регистрации гибридов на рынке РФ ожидается в 2019 году

