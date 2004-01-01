Новость партнера. «АгроСтар»/KEENAN на выставке «АГРОСАЛОН 2018»

В рамках выставки на стенде Н.2.61 (зал 15) компанией будет представлена машина KEENAN MechFiber — инновационный кормосмеситель из Ирландии. Специалисты компаний «АгроСтар», KEENAN и Alltech расскажут об использовании передовых технологий и ответят на вопросы:



- В чем преимущества техники KEENAN?



- Как получить правильную смесь?



- Как кормосмеситель влияет на показатели фермы?



- Как получить максимум «здесь и сейчас» без лишних затрат времени?



Также на стенде «АгроСтар»/KEENAN вы сможете увидеть и оценить новую технологию InTouch. Она позволяет рассчитать точный рацион, точную последовательность загрузки корма и время его смешивания.



«АгроСтар» — эксклюзивный дистрибьютор компании KEENAN в России, лидера в области сельскохозяйственных решений. Специалисты «АгроСтар» готовы профессионально проконсультировать по всей линейке продукции KEENAN, дать полную и актуальную информацию и оказать квалифицированную техническую поддержку и сервисное обслуживание.



Приходите и узнайте о новых возможностях для вас.



Как нас найти: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», зал 15, стенд Н2.61.



Время работы выставки: с 9 по 11 октября — с 9 до 17 часов; 12 октября — с 9 до 14 часов.



До встречи на выставке «АГРОСАЛОН 2018»!

