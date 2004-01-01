 Новость партнера. «АгроСтар»/KEENAN на выставке «АГРОСАЛОН 2018» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера. «АгроСтар»/KEENAN на выставке «АГРОСАЛОН 2018»
Октябрь 2018
Компания «АгроСтар»/KEENAN примет участие в выставке «АГРОСАЛОН 2018», которая пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 9 по 12 октября
Фото: Alltech

В рамках выставки на стенде Н.2.61 (зал 15) компанией будет представлена машина KEENAN MechFiber — инновационный кормосмеситель из Ирландии. Специалисты компаний «АгроСтар», KEENAN и Alltech расскажут об использовании передовых технологий и ответят на вопросы:

- В чем преимущества техники KEENAN?

- Как получить правильную смесь?

- Как кормосмеситель влияет на показатели фермы?

- Как получить максимум «здесь и сейчас» без лишних затрат времени?

Также на стенде «АгроСтар»/KEENAN вы сможете увидеть и оценить новую технологию InTouch. Она позволяет рассчитать точный рацион, точную последовательность загрузки корма и время его смешивания.

«АгроСтар» — эксклюзивный дистрибьютор компании KEENAN в России, лидера в области сельскохозяйственных решений. Специалисты «АгроСтар» готовы профессионально проконсультировать по всей линейке продукции KEENAN, дать полную и актуальную информацию и оказать квалифицированную техническую поддержку и сервисное обслуживание.

Приходите и узнайте о новых возможностях для вас.

Как нас найти: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», зал 15, стенд Н2.61.

Время работы выставки: с 9 по 11 октября — с 9 до 17 часов; 12 октября — с 9 до 14 часов.

До встречи на выставке «АГРОСАЛОН 2018»!

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