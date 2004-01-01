Партнерский материал. Bayer объявил имена получателей инновационных грантов

В марте 2018 г. компания Bayer совместно с Всемирной организацией фермеров (WFO) запустила глобальную инициативу Care4Cattle. Ее целью являются выявление и поддержка специалистов, работающих с сельскохозяйственными животными и совершенствующих условия содержания на фермах молочного и мясного крупного рогатого скота (КРС) посредством внедрения собственных инновационных решений. Три выбранных проекта получат гранты, общая сумма которых составит 30 тысяч евро.



Всего было подано более 100 заявок из 37 стран мира, что подчеркивает важность улучшения условий содержания животных для постоянного развития промышленного животноводства. Из этих заявок жюри в составе пяти независимых судей выбрало три наиболее удачных проекта, исходя из их рентабельности, практической осуществимости и потенциальной пользы для здоровья КРС во всем мире.





Bayer



Практичное решение в области обезболивания

Ветеринарные врачи команды Доминику Ван дер Сааг (Dr. Dominique van der Saag) из Австралии представили результаты исследования по применению новых способов, с помощью которых телята могли бы самостоятельно принимать обезболивающее после проведения стандартных процедур, которые зачастую провоцируют у животных стресс. Ван дер Сааг и ее команда из пяти человек придумали простое решение: создали пропитанные лекарством блоки-лизунцы, позволяющие животным постоянно поддерживать определенный уровень обезболивания при минимальном участии человека, что улучшает условия содержания КРС.



Ван дер Сааг особо отметила важность этого метода: «Многократные манипуляции и воздействия на животных могут быть для них неблагоприятными. Самостоятельный прием обезболивающего средства в виде, например, блоков-лизунцов способен обеспечить длительное обезболивание при одновременном снижении стресса, который могут испытывать животные».





Bayer



Усовершенствование способов отъема теленка

Вторым получившим финансирование проектом стало исследование профессора Матеуша Параньюша да Кошты (Professor Mateus Paranhos da Costa), посвященное воздействию разных способов отъема на самочувствие телят. Параньюш да Кошта работает в Бразилии. Он намерен исследовать влияние различных способов отъема на уровень стресса, который могут ощущать животные. С помощью постоянного контроля привеса телят на протяжении всего процесса он сможет оценить влияние каждого способа на общее состояние теленка. В конечном счете команда да Кошты сможет порекомендовать наиболее подходящие способы отъема.



«Все методы отъема, которые широко применялись на животноводческих фермах в Бразилии до сих пор, негативно сказываются на состоянии и продуктивности коров и телят, — отмечает Параньюш да Кошта. — Цель нашего проекта — изучить краткосрочное и долгосрочное воздействие альтернативных способов отъема на состояние коров и телят и их последующую продуктивность».





Bayer



Обучение методам определения и лечения хромоты

Третья победная заявка была подана британской Академией изучения хромоты у крупного рогатого скота (Cattle Lameness Academy). Команда ветеринаров академии проводит обучение фермеров и ведет с ними активное обсуждение проблемы хромоты у КРС. Цель проекта — создать модульную обучающую платформу с видеороликами, с помощью которой можно будет помочь фермерам справиться с растущей угрозой хромоты у скота. Такой инструмент позволит фермерам выявлять проблемы, связанные с хромотой, на ранней стадии и станет источником практических знаний и поддержки при решении таких проблем.



Доктор Рубен Ньюсом (Dr. Reuben Newsome), один из ветеринаров-участников академии, подчеркнул, что в этой области обучение фермеров имеет большое значение: «Перспектива развития хромоты у КРС вызывает серьезное беспокойство, и эту ситуацию необходимо менять ради укрепления здоровья животных и повышения продуктивности фермерских хозяйств. Мы надеемся дать фермерам знания и опыт, необходимые для решения проблемы хромоты, чтобы те могли по-прежнему участвовать в развитии устойчивого сельского хозяйства».



Care4Cattle: инновации и сотрудничество

Член жюри Care4Cattle и бывший участник Совета Всемирной организации фермеров (WFO) Рон Боннетт (Ron Bonnett) рассказывает: «По числу полученных заявок видно, насколько велик интерес к достойному содержанию крупного рогатого скота, и понятно, что профессионалы в этой области во всем мире отдают приоритет данному вопросу. Было представлено немало прекрасных идей, которые позволят улучшить условия содержания животных на фермах с учетом местных условий и окружения. Это весьма многообещающий факт, и мы надеемся, что еще больше профессионалов во всем мире почерпнут вдохновение в инновационных методах ухода за крупным рогатым скотом».



Три победителя получат гранты на продолжение своих исследований и внедрение инноваций, которые крайне важны для обеспечения высоких стандартов содержания и укрепления здоровья животных. Доктор Альмут Хоффман (Dr. Almut Hoffmann), глава службы маркетинга товаров для сельскохозяйственных животных бизнес-юнита Animal Health компании Bayer, заметила: «Мы чрезвычайно гордимся тем, что благодаря гранту Care4Cattle можем поддержать новаторов, способствующих улучшению содержания животных в самых различных секторах и лечению болезней. Неизменная целеустремленность, инновации и сотрудничество позволяют нам вносить значительный вклад в укрепление здоровья животных. Обеспечение их достойного содержания — хорошее дело. В конечном итоге то, что хорошо для животных, хорошо для всех нас».



Имена получателей гранта Care4Cattle компании Bayer были объявлены на конференции «Диалог о будущем сельского хозяйства-2018» (Future of Farming Dialogue 2018). На этом ежегодном мероприятии собираются представители разных заинтересованных сторон, чтобы поделиться своими взглядами на сельское хозяйство, а также на соответствующие проблемы и возможности. Чтобы узнать больше о гранте Care4Cattle и проектах-победителях, зайдите на сайт go.bayer.com/Care4Cattle



О Всемирной организации фермеров (WFO)

Всемирная организация фермеров (WFO) — это международная организация фермеров, созданная для объединения всех национальных производителей сельхозпродукции и кооперативных фермерских хозяйств с целью разработки стратегий, поддерживающих деятельность фермеров в развитых и развивающихся странах по всему миру.

