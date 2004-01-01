Партнерский материал. Hilleshög. Возрождение забытого бренда

В результате сделки по продаже бизнеса семян сахарной свеклы компанией Syngenta группе компаний DLF на рынке производителей семян появилось новое имя — MariboHilleshögApS (МарибоХиллесхогАпС). Порядка 310 человек более чем в 30 странах мира перешли из Syngenta в DLF и стали сотрудниками нового подразделения.



Компания MariboHilleshögApS была создана в начале октября 2017 года, и сосредоточит свою деятельность на селекции, производстве и продаже семян сахарной свеклы двух брендов — Maribo и Hilleshög. Оба названия давно и хорошо знакомы хозяйствам-производителям сахарной свеклы во всём мире, в том числе и в России. В отличие от бренда Maribo, название которого оставалось неизменным с момента создания в 1920-е гг., бренд Hilleshög пережил многое. История Hilleshög начала свой отсчет в далеком 1907 году, когда была создана «Шведская сахарная компания» и были предприняты первые шаги в селекции гибридов сахарной свеклы. Именно селекционеры Hilleshög в 1966 году создали первый генетически одноростковый сорт сахарной свеклы МОНОХИЛЛ, который давал одно растение от каждого семени и позволял получить высокий урожай с высоким выходом сахара. За минувшие 111 лет владельцами бренда Hilleshög являлись компании: Volvo, Sandoz и Syngenta. Теперь бренд Hilleshög вновь принадлежит компании, деятельность которой направлена исключительно на селекцию и производство семян. DLF рассматривает приобретенный бизнес как стратегическое направление с высоким потенциалом роста и развития. Именно поэтому было принято решение об открытии отдельного подразделения — MariboHilleshög ApS для управления бизнесом по семенам сахарной свеклы. В России управление новым направлением осуществляется через подразделение «Семена сахарной свеклы», созданное в октябре 2017 года в ООО «ДЛФ» (г. Москва).



Справка: Основными направлениями деятельности компании DLF являются селекция, производство и продажи семян травосмесей для кормления крупного рогатого скота и семян газонных трав, в том числе для футбольных стадионов. DLF является одним из мировых лидеров в продажах этих видов семян. DLF постепенно расширяет портфель своих продуктов, одним из которых с 2017 года стали семена сахарной свеклы. За короткий период, прошедший с момента приобретения бизнеса, DLF уже осуществила первые крупные инвестиции в платформу научных исследований в области селекции сахарной свеклы в странах, где расположены научно-исследовательские центры, а также в совершенствование и модернизацию процессов производства семян сахарной свеклы на заводе в г. Холебю (Дания). Компания планирует и далее продолжить инвестиции в новый бизнес.



Наталия Пешехонова, директор подразделения «Семена сахарной свеклы» ООО «ДЛФ»: «Прошедший сезон 2017 — 2018 года для меня и моих коллег как в РФ, так и в других странах, оказался непростым. Со стороны клиентов были опасения относительно качества семян, сроков производства и поставки заказанных партий, так как сделка по покупке бизнеса завершилась только в конце сентября 2017 года, и нам требовалось в кратчайшие сроки отладить уже имеющиеся процессы и выстроить новые для успешного ведения бизнеса по семенам сахарной свеклы. На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что с поставленными задачами мы справились, а те трудности, которые возникали в течение сезона, были успешно преодолены. Я благодарю всех Клиентов, которые не отказались от сотрудничества с DLF и MariboHilleshög в переходный период, а также своих коллег в РФ и в Дании за эффективную работу в минувшем сезоне.



Кроме того, хотелось бы выразить благодарность ООО «Сингента» и её сотрудникам за оказанную поддержку продаж значительной доли семян, поставленных в РФ для сезона 2017-2018 года.



В наступающем сезоне нас ждут новые задачи, одной из которых является возобновление и повышение узнаваемости бренда Hilleshög. Многие российские свекловоды, которые начинали работу с зарубежными семенами 20-25 лет назад, до сих помнят это название, и с ностальгией вспоминают одни из первых гибридов Hilleshög, такие как КРЕМОНА, МОНОДОРО, МАТАДОР, ФРЕЙЯ и ЭНВОЛ. Эти гибриды были созданы селекционерами Hilleshög, и их выращивали хозяйства Юга и Центрального Чернозёмья. В течение всего времени существования на рынке, в том числе в период продаж под брендом Syngenta, портфель постоянно обновлялся и пополнялся новыми конкурентоспособными гибридами, которые становились одними из лидеров рынка семян сахарной свеклы в РФ.



С сезона 2018 — 2019 года весь портфель гибридов сахарной свеклы, который ранее продавался под брендом Syngenta, будет реализовываться в РФ под брендом Hilleshög. Российские свекловоды хорошо знают этот портфель. Он включает в себя такие известные гибриды, как НЕРО, ХМ 1820, ГЕРАКЛ, КАМПАЙ, ТРИАДА, ВОЛГА, СИ МАРВИН, а также ряд новых — КСАНТУС, МАЛИБУ, РИВОЛТА, НЕКСУС, РИТТЕР, ЗЕНИТ, КАЛЬВИН, АРМЕСА.



На данный момент мы ведем работу по выстраиванию бизнеса с дистрибьюторами, которые ранее сотрудничали с ООО «Сингента» по семенам сахарной свеклы, а так же проводим переговоры с рядом новых потенциальных партнеров. К началу нового сезона продаж мы анонсируем список официальных дистрибьюторов семян бренда Hilleshög в России нашим клиентам.



В течение сезона мы неоднократно получали вопросы от клиентов относительно того, где будут выращиваться и производиться семена для бренда Hilleshög. Итак — выращивание семян для рынков Европы и стран СНГ MariboHilleshögApS осуществляет на юге Франции и севере Италии, а производство дражированных семян ведется на заводе в Дании (г. Холебю). Для России 100% объема семян бренда Hilleshög будет производиться так же на заводе в г. Холебю в Дании.



Одна из наших приоритетных задач на ближайший сезон — усилить команду подразделения в России сотрудниками, которые будут осуществлять техническую поддержку клиентов в полях сахарной свеклы. Мы ведем работу в этом направлении и ожидаем, что уже в ближайшее время наш коллектив пополниться профессионалами из этой области.



Так же одна из основных задач сейчас — оставаться конкурентоспособными на рынке и суметь предложить гибриды, которые будут полностью отвечать требованиям свекловодов каждого конкретного региона выращивания сахарной свеклы. На мой взгляд на данный момент портфель гибридов Hilleshög оптимально адаптирован для рынка РФ. Каждый наш Клиент сможет найти для себя подходящий гибрид в предлагаемом портфеле. Гибриды Hilleshög обеспечивают высокую полевую всхожесть и раннее развитие растений, имеют высокий процент одноростковости, все гибриды имеют толерантность или устойчивость к болезням листьев и корнеплодов, а форма корнеплода во время уборки урожая обеспечивает лёгкую извлекаемость из почвы и низкую загрязнённость убранной массы. Все эти характеристики, при соблюдении рекомендуемой технологии выращивания, позволяют добиваться высоких урожаев.



Но мы не стоим на месте и наши специалисты из РФ постоянно взаимодействуют с сотрудниками отделов производства семян и R&D в Дании. Мы информируем их о том, какие гибриды востребованы для выращивания в России, какие технологии интересуют наших клиентов. Наши коллеги из отдела R&D проводят ряд исследований и на территории РФ, чтобы оптимизировать новый генетический материал для российских условий, а сотрудники завода в г. Холебю работают над оптимизацией и улучшением процессов производства семян.



Селекционеры MariboHilleshög ведут работу над созданием новых гибридов для каждого рынка, где происходит выращивание сахарной свеклы. Ведь нужно не просто создать гибрид с высоким урожаем сахара с 1 га, а добиться того, чтобы каждый новый продукт отвечал потребностям и запросам конкретной зоны возделывания сахарной свеклы, мог показывать оптимальные результаты с учетом того, что почвенно-климатические условия и фитопатогенная ситуация в разных зонах свеклосеяние значительно отличаются. Создание нового гибрида процесс довольно долгий, но главное во время и правильно поставить задачу. Наши коллеги из R&D непрерывно отслеживают все новые тенденции и технологии, используемые в селекции, и я уверена, что у MariboHilleshög и дальше будут появляться новые достойные продукты, которые мы сможем предложить рынку.»

