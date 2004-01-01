Партнерский материал. CLAAS и «Институт молока Бочаров и партнеры» подписали меморандум о сотрудничестве

В документе говорится, что стороны намерены развивать всестороннее сотрудничество, и рассматривают возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, активностей, мероприятий, направленных на информационную и образовательную поддержку российских сельхозпроизводителей, занятых в сфере молочного животноводства. Использование имеющихся у CLAAS и Института молока информационных, технических и организационных ресурсов будет способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности аграриев, повышения их конкурентоспособности за счет роста профессиональной подготовки.



На основании подписанного Меморандума ООО «КЛААС Восток» и ООО «Институт молока Бочаров и партнеры» уже в январе 2019 года запускают проект «PRO Молоко: профессионалы о процессах, производстве, продукте». Сотрудничество в рамках данной инициативы будет развиваться по двум направлениям. В частности, планируется ежемесячно на базе ведущих аграрных хозяйств России проводить семинары и обучать аграриев лучшим российским и международным практикам в сфере заготовки высококачественных кормов для молочного животноводства. Вторым направлением станет создание «Дорожной карты» получения качественных кормов на базе агрохозяйств — клиентов CLAAS.



«Эффективная организация кормопроизводства в животноводстве является одним из ключевых условий повышения рентабельности фермерского хозяйства. Внедряя современные технологии и практики организации производства, можно одновременно снижать затраты и повышать качество конечного продукта. Эксперты Института молока оказывают помощь животноводческим хозяйствам в обеспечении правильного кормления на всех этапах кормопроизводства, начиная с подбора семян травосмесей, системы питания, защиты растений и заканчивая закладкой силоса и сенажа на хранение. Свои технические решения по всем этим направлениям предлагает и компания CLAAS. Уверены, что объединение наших усилий по внедрению новейших технологий кормопроизводства станет ценным вкладом в развитие отечественного животноводства», — отметила генеральный директор «Института молока Бочаров и партнеры» Татьяна Нагаева.



«Высокопроизводительная техника для кормопроизводства — это важный, но лишь один из многих инструментов обеспечения рентабельности в молочном животноводстве. Необходимо не только уметь эффективно его использовать, но и грамотно сочетать с другими бизнес-процессами. В сотрудничестве с Институтом молока мы можем предложить фермерам именно такие комплексные решения для интенсификации развития хозяйств. Также рассчитываем, что проект «PRO Молоко» станет постоянной площадкой для обмена опытом между наиболее успешными предприятиями российского молочного животноводства», — пояснил заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ООО «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

