Партнерский материал. «ЭкоНива» откроет профильный агрокласс в Калужской области

В программе:



- торжественное подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ГК «ЭкоНива», Администрацией Малоярославецкого района Калужской области, Калужским филиалом сельскохозяйственной академией им К. А. Тимирязева и Кудиновской СОШ



- демонстрация техники John Deere



- дегустация молочной продукции



- экскурсионная программа по ЖК «Аристово»



- экскурсия по сервис-центру в Детчино







Организаторы и партнеры проекта:



- ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»



- КФ ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева



- Министерство сельского хозяйства Калужской области



- Администрация Малоярославецкого района



- МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа»







Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать с 9 по 12 октября на выставке «Агросалон-2018» на стенде «ЭкоНивы» (Е3.22).









