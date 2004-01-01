Партнерский материал. «ЭкоНива» откроет профильный агрокласс в Калужской области

В программе:
- торжественное подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ГК «ЭкоНива», Администрацией Малоярославецкого района Калужской области, Калужским филиалом сельскохозяйственной академией им К. А. Тимирязева и Кудиновской СОШ
- демонстрация техники John Deere
- дегустация молочной продукции
- экскурсионная программа по ЖК «Аристово»
- экскурсия по сервис-центру в Детчино
Организаторы и партнеры проекта:
- ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
- КФ ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева
- Министерство сельского хозяйства Калужской области
- Администрация Малоярославецкого района
- МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа»
Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать с 9 по 12 октября на выставке «Агросалон-2018» на стенде «ЭкоНивы» (Е3.22).