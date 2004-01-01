 Партнерский материал. «ЭкоНива» откроет профильный агрокласс в Калужской области — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «ЭкоНива» откроет профильный агрокласс в Калужской области
Октябрь 2018
Приглашаем Вас посетить открытие агрокласса, которое состоится 24 октября в 9:00 на базе МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-он, п. Кудиново, ул. Пионерская, д 26

В программе:

- торжественное подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ГК «ЭкоНива», Администрацией Малоярославецкого района Калужской области, Калужским филиалом сельскохозяйственной академией им К. А. Тимирязева и Кудиновской СОШ

- демонстрация техники John Deere

- дегустация молочной продукции

- экскурсионная программа по ЖК «Аристово»

- экскурсия по сервис-центру в Детчино

 

Организаторы и партнеры проекта:

- ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»

- КФ ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева

- Министерство сельского хозяйства Калужской области

- Администрация Малоярославецкого района

- МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа»

 

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать с 9 по 12 октября на выставке «Агросалон-2018» на стенде «ЭкоНивы» (Е3.22).

 

 

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