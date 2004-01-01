 Партнерский материал. GRIMME Technica пройдет с 4 по 7 декабря 2018 года — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. GRIMME Technica пройдет с 4 по 7 декабря 2018 года
Октябрь 2018
С 2004 года семейное предприятие GRIMME проводит домашнюю выставку GRIMME Technica в городе Дамме
В Парке Нижней Саксонии около автомагистрали А1 расположен завод по изготовлению самоходных комбайнов, как и завод просеивающей и транспортирующей техники
Фото: GRIMME

Специализированная выставка по картофельной, свекловичной и овощной технике будет впервые проводиться с 4-го по 7-е декабря 2018 года, а не как обычно в средине ноября, параллельно с EUROTIER в Ганновере.

Главный завод в городе Дамме с площадью под покрытием около 8 га
Главный завод в городе Дамме с площадью под покрытием около 8 гаGRIMME

Экскурсии во время процесса производства будут предлагаться как по головному предприятию, так и по заводу по изготовлению самоходной техники, а также по заводу просеивающей и транспортирующей техники, которые располжены в 12 км к югу. Следующим событием является комментируемое «Шоу-новинок», которое будет проводиться в зале с обогревом. Там будут продемонстрированы более десяти новинок и усовершенствований из всех областей. Так, впервые будут представлены новый двухрядный прицепной уборочный комбайн с бункером, новое поколение самоходных свеклоуборочных комбайнов, а также новинки из линейки овощной техники.

Комментируемое «Шоу новинок» будет проведено сотрудниками компании, как говорится, из первых рук
Комментируемое «Шоу новинок» будет проведено сотрудниками компании, как говорится, из первых рукGRIMME

Кроме того, будут представлены обширные усовершенствования клиентского портала myGRIMME, портала машин, бывших в использовании, с функцией маклера, а также доработки систем управления данными и поддержки рабочего процесса.

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