Партнерский материал. GRIMME Technica пройдет с 4 по 7 декабря 2018 года

Специализированная выставка по картофельной, свекловичной и овощной технике будет впервые проводиться с 4-го по 7-е декабря 2018 года, а не как обычно в средине ноября, параллельно с EUROTIER в Ганновере.





Главный завод в городе Дамме с площадью под покрытием около 8 гаGRIMME



Экскурсии во время процесса производства будут предлагаться как по головному предприятию, так и по заводу по изготовлению самоходной техники, а также по заводу просеивающей и транспортирующей техники, которые располжены в 12 км к югу. Следующим событием является комментируемое «Шоу-новинок», которое будет проводиться в зале с обогревом. Там будут продемонстрированы более десяти новинок и усовершенствований из всех областей. Так, впервые будут представлены новый двухрядный прицепной уборочный комбайн с бункером, новое поколение самоходных свеклоуборочных комбайнов, а также новинки из линейки овощной техники.





Комментируемое «Шоу новинок» будет проведено сотрудниками компании, как говорится, из первых рукGRIMME



Кроме того, будут представлены обширные усовершенствования клиентского портала myGRIMME, портала машин, бывших в использовании, с функцией маклера, а также доработки систем управления данными и поддержки рабочего процесса.

