 Партнерский материал. Как повысить ценность данных в сельском хозяйстве? — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Как повысить ценность данных в сельском хозяйстве?
Октябрь 2018
Минсельхоз РФ может выступить агрегатором данных, а SAS — помочь с аналитикой. Такой подход был предложен на конференции в ходе выставки «Золотая осень»
Фото: Pixabay

Структурирование данных, получаемых с различных устройств и из систем, внедренных сельхозпроизводителями, а также их последующая аналитическая и статистическая обработка позволят принимать более взвешенные и надежные решения как в оперативных, так и в стратегических вопросах. Участников круглого стола «Цифровая трансформация АПК: следующий этап», который прошел в рамках выставки «Золотая осень», заинтересовали возможности повышения ценности данных, генерируемых в уже используемых системах и получаемых с разного рода датчиков.

Сергей Романов, директор по работе с АПК компании SAS Россия/СНГ, привел несколько примеров и ответил на вопросы. Так, структурирование данных позволяет получить оперативный фактический анализ деятельности предприятия, увидеть узкие места бизнеса и оперативно принять решение об их устранении. Статистический анализ позволяет выявлять различные закономерности, которые не заметны человеческому глазу, и решать более сложные задачи, такие как оптимизация севооборота.

Минсельхоз так или иначе уже собирает данные от фермеров, чтобы видеть узкие места у агропроизводителей и понимать потенциальные зоны роста. На круглом столе было выдвинуто предложение использовать аналитические решения SAS, чтобы помочь фермерам достигать максимальных результатов.

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