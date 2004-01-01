Партнерский материал. Ситуация на рынке витамина D3 В России в 2018 году

Одним из крупнейших поставщиков данного витамина является Китай — свыше 58%. По оценочным данным компании «Фидлот », в конце августа 2018 года цена на витамин D3 В России находилась на отметке 80-82 евро/кг, а в Европе цена была в районе 72,5 евро/кг.



В начале июня 2018 года цена на данный витамин в России составляла в среднем 40-43 евро/кг. Почему же цена так выросла? В конце июня 2018 года произошло резкое возрастание цены на европейском рынке на 107%. В Европе на тот момент цены на витамин D3 достигали 75-80 евро/кг. Российская цена также выросла вслед за европейской и находилась на отметке 80 евро/кг.



Такое увеличение цены связано с тем, что большинство китайских производителей распродали весь товар, а те, у кого он еще остался, просят за него более 100 долларов США за килограмм, у некоторых цена доходит даже до 140 долларов США за килограмм. Производители объясняют это тем, что в прошлом году из-за ужесточения экологических требований резко выросла себестоимость производства. Надзор за соблюдением этих требований осуществляет правительство Китая.



После увеличения цены на витамин D3 В конце июня 2018 года в России и в Европе в течение июля и августа 2018 года не было замечено резких изменений и колебаний на рынках.





