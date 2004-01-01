Партнерский материал. В Липецке расширяется производство сельхозтехники

Kverneland Group и Great Plains входят в состав международного машиностроительного концерна Kubota с 2012 и 2016 годов соответственно. Сохраняя самобытность своих брендов, оба производителя от этих родственных связей получили ряд преимуществ.



«При расширении бизнеса для нас большое значение имеет сохранение самобытности приобретенных брендов, — рассказал Харуюки Йошида, генеральный управляющий по стратегическому и операционному развитию направлений сельскохозяйственной и промышленной техники корпорации Kubota. — У каждого их них есть свои поклонники. Поэтому наша задача — сохранить лучшее, что есть у этих известных на мировом рынке сельхозтехники марок, придав положительный импульс дальнейшему их развитию в составе Kubota».





Представители топ-менеджмента Kubota, Kverneland Group и Great PlainsKverneland



По словам президента Kverneland Group, который также занимает должность генерального управляющего подразделения сельскохозяйственной техники и президента Kubota Holdings Europe B. V., Даи Ватанабе, обе компании, став частью Kubota, получили не только доступ к новым инвестициям в научные исследования и конструкторские разработки, но и возможности интеграции бизнесов и расширения рынков сбыта. Так, в 2018 году у Kverneland Group появилась возможность реализации техники на североамериканском рынке через дилерскую сеть Great Plains. Годом ранее объединение дилерских сетей обеих компаний произошло также в Восточной Европе, Польше и Венгрии.



Для Great Plains еще одной точкой роста стал проект локализации производства на территории России. С 2019 года на мощностях своего партнера — российского завода Kverneland Group «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» - компания начнет выпуск своих машин. Первым этапом станет локализация глубокорыхлителя SS1700. В ближайшие два года объем его производства составит 10 единиц в год для внутреннего рынка. Уже к 2020 году ассортимент техники Great Plains, производимой в России, будет расширен. В настоящее время компания рассматривает возможности производства на мощностях Липецкого завода Kverneland Group и своих пропашных сеялок.



«Наша компания реализует свою продукцию в России с 1994 года. Высокопроизводительная широкозахватная техника Great Plains в силу особенностей сельхозпроизводства в России имеет здесь большие перспективы, — комментирует президент Great Plains Линда Салем. -Локализация производства позволит снизить ее стоимость за счет экономии на логистике и ряде других статей, а также даст возможность сельхозпроизводителям приобретать ее на условиях федерального лизинга, а также с привлечением региональных субсидий».





Встреча журналистов аграрных СМИ с топ-менеджментом Kubota, Kverneland Group и Great PlainsKverneland



Стартовый уровень локализации превысит 30%. Мощности Липецкого предприятия Kverneland Group, отлаженные производственные процессы и пул надежных российских поставщиков завода сделают возможным при производстве глубокорыхлителя изготавливать рамы, устанавливать отечественную гидравлику, крепления, не только осуществлять монтаж оборудования, но и осуществлять раскрой металла, сварку и покраску.



«Увеличение объемов и расширение производственных экспертиз пойдут на пользу российскому заводу, роль и значение которого в структуре активов Kverneland Group и Kubota уверенно растут, — поясняет Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк». — Российский производственный проект переживает новый виток своей истории, который во многом определит перспективы его дальнейшего развития. Для российских потребителей ценность такой интеграции также очевидна — еще больше современной и эффективной техники, которую можно не только приобретать на выгодных условиях, но и обслуживать во всех регионах России».



На объединенном стенде в рамках выставки «Агросалон-2018» компании представили наиболее перспективные единицы своей техники, которые максимально отвечают растущим требованиям рынка к производительности.



Две из новинок Kverneland удостоились в этом году серебряных медалей выставки — высокоскоростная пропашная сеялка Optima TFprofi SX, которая обеспечивает привычную для клиентов компании точность раскладки семян теперь на скорости 18 км/ч, и безостановочный пресс-подборщик обмотчик FastBale, производительность которого достигает 100 рулонов в час. Также Kverneland представил впервые в России новый прицепной опрыскиватель, который способен одновременно проводить обработку как инсектицидом, так и гербицидом, что, например, особенно ценно для производителей сахарной свеклы.



В экспозиции Great Plains особый интерес посетителей вызвала сеялка 3P1006NT для нулевой обработки, которая с установкой дополнительных ящиков позволяет одновременно производить посев до трех видов семян при различной норме и глубине. Техника Great Plains также привлекательна для аграриев тем, что многие ее образцы вместе с посевом или обработкой почвы позволяют одновременно вносить минеральные удобрения.

