Партнерский материал. Компания Alliance Tire Group представит в Москве инновационные сельскохозяйственные шины

Повышение производительности часто означает увеличение мощности, массы и рабочей скорости тракторов и комбайнов. Шины должны справляться с такими нагрузками и одновременно с этим эффективно защищать грунт от повреждений и уплотнения. Именно поэтому инженеры из отдела научно-технических исследований компании ATG разработали шины большого объема с низким внутренним давлением, которые можно использовать в полевых условиях, чтобы защитить ценную сельскохозяйственную почву. Надежные и износостойкие шины обладают отличными рабочими характеристиками как при движении по дорогам, так и при внедорожном движении, а их цена соответствует цене стандартных шин, что становится одним из существенных факторов экономической рентабельности фермерских хозяйств.



На выставке «АГРОСАЛОН» будут представлены инновационные разработки ATG для сельскохозяйственной техники. Специально для мощных тракторов созданы высокопроизводительные радиальные тракторные шины большого размера Alliance 378 AGRI-STAR XL. Они обеспечивают отличное сцепление с грунтом в полевых условиях, а также комфортную и плавную езду по твердым поверхностям. Данная модель выпускается в большом спектре типоразмеров и хорошо совместима с отечественной техникой.



Инновационным решением для прицепов станут первые в мире радиальные флотационные шины, изготовленные по технологии VF (Very High Flexion), Alliance 389VF-IMP. Если обычные флотационные шины обеспечивают защиту грунта за счет снижения давления на почву, то сочетание флотации с технологией VF позволяет также увеличивать грузоподъемность шин в среднем на 30% без повышения нагрузки на ходовую часть. Данный подход обеспечивает комплексную защиту почвы от уплотнения.



Технология VF также использовалась при создании узких шин для междурядий Alliance 363VF AGRIFLEX+, которые можно применять на тяжелых и высокоскоростных самоходных опрыскивателях. Шина позволяет работать с пониженным давлением, обеспечивая до 40% большую нагрузку. Большая площадь пятна контакта способствует лучшему сцеплению, снижает затраты на топливо и сводит к минимуму уплотнение почвы.



Для работы фронтального мини-погрузчика в самых сложных условиях (утилизация отходов, места для переработки металлолома, каменоломни и т. д. ) создана шина максимальной прочности Galaxy Hulk SDS. Она сконструирована таким образом, чтобы обеспечить наименьшую стоимость эксплуатации за счет длительного срока службы протектора.



Комментируя стратегические цели компании в России, глава продаж ATG в странах Восточной и Центральной Европы Прабакар Гаримелла отметил: «Российский рынок является для нас одним из приоритетных. Сейчас на шины ATG приходится порядка 12% всех импортных шин в стране. В наших планах увеличить эту долю до 20%, а в сегменте ОЕМ — до 30%. Недавно компания расширила свою команду в стране, чтобы обеспечить российских аграриев высококачественными шинами по доступной цене».

